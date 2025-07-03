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侯友宜視察溪洲公園工程 要求串聯碧潭到陽光公園

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市高灘處辦理新店溪溪洲公園水環境改善工程，今年2月17日開工，新北市長侯友宜今現場視察。記者李定宇／攝影
新北市高灘處辦理新店溪溪洲公園水環境改善工程，今年2月17日開工，新北市長侯友宜今現場視察。記者李定宇／攝影

新北市高灘處辦理新店溪溪洲公園水環境改善工程，今年2月17日開工，新北市長侯友宜今現場視察，並提及溪洲公園位在碧潭與陽光運動公園之間，要求未來自行車道可串連碧潭至新店陽光運動公園。

侯友宜表示，溪洲公園位於碧潭橋與陽光橋之間，是新店溪中游段，多元綠地且沒有民眾停留休憩地方，市府投入全國水環境改善計畫4600萬元，改造面積約3.4公頃。工程改善步道、鋪設草皮外，透過重新的規劃讓整個空間從碧潭吊橋至陽光橋之大碧潭休憩圈更完整。

侯友宜指出，工程規劃以樂趣、悠遊為核心概念，創造兼具運動休閒、自然生態、與都市美學感的河濱亮點，並結合自然生態與悠遊概念，打造「CHILL LAND 趣悠天地」休憩場地。配合碧潭堰工程完工，以碧潭為核心串聯新店溪下游河岸，打造無圍牆的水漾博物館，以水生態和水文化為主軸，讓市民深入了解水環境與文化，提升環境保護意識。

高灘處長黃裕斌表示，整體工程設計順應自然地形，規劃三大主題分區，包括梯田漫步區、樂活林蔭區、悠活大平台區，並將延伸既有景觀步道，串接碧潭與陽光運動區，以減量設計及避免影響生態環境為優先考量，打造新生態園區，溪洲公園工程預計今年11月完工。

整體工程設計順應自然地形，規劃三大主題分區，包括梯田漫步區、樂活林蔭區、悠活大平台區（示意圖）。圖／新北市高灘處提供
整體工程設計順應自然地形，規劃三大主題分區，包括梯田漫步區、樂活林蔭區、悠活大平台區（示意圖）。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處辦理新店溪溪洲公園水環境改善工程，今年2月17日開工，新北市長侯友宜今現場視察。記者李定宇／攝影
新北市高灘處辦理新店溪溪洲公園水環境改善工程，今年2月17日開工，新北市長侯友宜今現場視察。記者李定宇／攝影

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