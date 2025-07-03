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六都最後一塊拼圖 新北營建剩餘土石方管理條例8月有望通過

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會目前正在審議新北市營建剩餘土石方管理自治條例。記者葉德正／攝影
新北市議會目前正在審議新北市營建剩餘土石方管理自治條例。記者葉德正／攝影

營建剩餘土石方管控不易，廢土經常混雜垃圾被違規傾倒，殘害國土。六都僅新北市尚未通過自治條例，全案正在新北市議會二讀，包括裝設強制裝設GPS控管都已通過，不過議員對於條文罰則仍有不同意見，全案預計8月20日臨時會再戰，有機會順利通過。

有議員對違規只罰2萬以上10萬元以下過輕，質疑「交了保護費就可亂搞？」工務局長馮兆麟表示，其餘5都罰則是1萬元至10萬元，新北已調至2萬起跳，且可連續開罰，對違規業者也可以實施停收與斷水電等措施。

新北早在2000年就已擬定「營建剩餘土石方管理自治條例」，但牽涉負責，加上議會屆期不連續重送多次，歷經多次公聽會，案件順利進入二讀會逐條審查。

過去新北營建剩餘土石方管控都靠電子聯單，載運都要先向工務局申請剩餘土石方處理計畫，經備查並取得流向證明文件、電子聯單後才能清運，不過仍有不肖業者變更行車路線，違規傾倒廢土，影響環境。

過去只有違規紀錄業者，需要裝設GPS追蹤流向，而自治條例明訂，無論是否曾經違規的工地，都要強制裝設即時追蹤系統，只要計畫路線與GPS路線有差異，業者無法做出合理解釋，就可勒令停工。

法條審至罰則時，議員陳明義認為，違規者自治條例開罰2到10萬元，也沒相關偽造公文書等刑責，2萬元對業者根本是小錢，是否等於業者只要交了這些「保護費」，就可任意為之？就像很多建商因工業用地變更住宅用地太麻煩，乾脆直接蓋工業宅讓政府罰，反正房子賣完就不用負責。

馮兆麟解釋，相關罰則都有參考其餘5都規定，地制法授權地方政府最高裁罰上限就是10萬元，不過案件可以連續開罰。

議員蘇泓欽也說，罰則中可要求違規業者限期改善，但這個「限期」過於模糊，應改為即刻改善，才能真正有效遏止違規情形。

副市長朱惕之指出，對有合法許可業者，只要違規就會要求立即停止收運，「基本上就是對土資場最大懲罰」，限期改善完才能可以繼續收，如果廢止許可仍營運，不管是斷水電或是拆除，都是市府的執法手段。

全案因議員對罰則仍有不少意見，延後討論，全案預計將在8月20日臨時會再戰，有機會順利通過。

新北市營建剩餘土石方管理自治條例正在議會審議。本報資料照片、新北市工務局提供
新北市營建剩餘土石方管理自治條例正在議會審議。本報資料照片、新北市工務局提供

議員 開罰

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