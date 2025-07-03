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近7成民意支持！北市安居街將設人行道 告別人車爭道險境
北市大安區安居街是典型商業區街道，但無人行道，行人須走車道，險象環生，還被內政部列重點改善路段，北市交通局表示，經現勘後，已有共識將於安居街兩側設人行道，並設臨停空間與停車格兼顧各類需求，獲近7成民意同意。
安居街兩側常常停滿車，道路雙向通行，全部路幅都留給車輛使用，完全沒有留給行人使用空間，相當危險，去年被內政部「街道醫生」票選為優先改善路段，但該路段上除有便利商店、安養中心等，時常會需臨停、上下貨等需求，在地里長曾要求配套做好再規畫，一度引起交通網紅痛批「土皇帝」，引發熱議。
黎孝里里長方丁輝表示，安居街設人行道在地方上討論多年，先前不同意主因是規畫改成單行道等，過於草率，非常不適合使用，但現階段該方案是與交通局討論後最佳版本，包含樓上住戶、部分店家皆以取得共識，盼能盡快動工，給行人一個友善行走環境。
交通局表示，經與多次現勘及會議後，綜合考量路寬、裝卸貨、上下客及停車需求，研擬初步路型規畫案，並委託大安區公所辦理安居街住戶意見調查，經統計，69.4%回擲問卷住戶表達支持或有條件支持設置人行道，預計接下來將交由新工處規畫施工期程。
交通治理科長林育生指出，將於雙側設置人行道，以交錯於單邊路側設置繪設汽機車或裝卸貨停車格、共用臨停區及禁停紅黃線方式，確保行人通行前提下，兼顧上下客貨需求並提升停車秩序。
林育生說，目前人行道規畫還有一些細節討論定版後，才會納入新工處排程，工期尚未確定，目前市府還是以每年完成4公里實體人行道為目標，文山區指南路今年也被國土署「街道醫生」列重點改善路段，將配合相關單位現勘，規畫改善。
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