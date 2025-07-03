北市規劃第5期空品維護區 大安區先示範工地納管

為提升空氣品質並維護市民健康，台北市環保局規劃設置第5期空品維護區，範圍包含中山南北路及復興南北路段，並擇定大安區示範營建工地納管，預計116年分階段生效。

台北市環境保護局自民國110年起劃設空氣品質維護區，目前已劃設4期，管制區域包含國父紀念館、故宮博物院、台北101大樓等景點，以及新生南路、羅斯福路交叉口至松江路、民權東路交叉口，還有中山南北路至復興南北路間的南京東路、仁愛路、信義路等路段。

進入管制區域內，出廠滿3年的柴油大客貨車及小貨車須先取得優級以上自主管理標章，出廠滿5年的燃油機車則要完成當年度排氣定期檢驗，出廠滿3年的起重機應取得施工機具清潔排放自主管理標章。

環保局空污噪音防制科長邱天安表示，正在規畫增設第5期空品維護區，範圍分為2階段，第1階段為民權東路至羅斯福路間的中山南北路段，及民權東路至辛亥路間的復興南北路段；第2階段為大安區14條主要道路及區內所有營建工地。

此外，為讓市民享有更優良的空氣品質，研擬新增管制對象，將出廠滿2年且未取得自主管理標章的挖土機、推土機、壓路機等12種施工機具，納入禁止進入空品區對象中，同步將起重機應取得自主管理標章的出廠年限下修至2年。

邱天安說明，第5期空品區首階段預計116年生效，次階段則在117年實施，屆時不僅道路上不得出現違規車輛，大安區也會作為示範區，率先實施工地納管，違者將開罰新台幣500元至5000元，目標119年拓展至全市。

環保局統計，第1、2期空品區分別自110年、111年上路以來，違規開罰件數共約1.5萬件，相當於每月300至400件，第3期空品區則已自今年7月啟動違規取締，請管制車輛儘速完成檢驗或取得標章，避免受罰。