捷運汐東線南陽街雨水箱涵銜接完工 預計9月圍籬施工

捷運汐東線今年3月開工，先前啟動的3大要勁工程，繼去年完成大同路自來水管線遷移，提升汐止區供水品質後，本月2日再完成南陽街新設雨水箱涵與既有排水系統銜接通水，將解決涵洞一帶遇雨積淹水沉痾，剩餘道路擴寬持續施工中。 新北捷運局指出，汐東線開工後，正進行地質鑽探、管線試挖與交通維持計等前置作業，預計9月起圍籬展開主體工程與基樁施工。

新北市捷運局長李政安表示，為加速汐止東湖線主體工程進度，並預先排除橋梁基礎與管線衝突，要徑工程2023年12月已先啟動，去年底已完成大同路自來水管線遷移，同步施作的雨水箱涵，在昨天完成與南陽街既有的排水系統銜接，未來將大幅強化當地蓄排水效益，有效紓解強降雨時的積水壓力。

李政安指出，新設雨水箱涵全長約610公尺、尺寸為2公尺乘2公尺，連接內溝溪，尾端則以直徑1000毫米的RCP（鋼筋混凝土管）銜接南陽街既有的排水系統；施工過程中需跨越汐止通往台北市的重要幹道，加上地下管線錯綜複雜，甚至遇到建築物結構，在與工程團隊縝密合作下，終於完成接管與通水作業，後續將持續完成整體箱涵結構和回填，象徵捷運汐東線要徑工程完成一項重要里程碑。

新北捷運局指出，汐東線要徑工程在完成自來水與新設雨水箱涵後，接續拓寬吉林街與福德三路，而汐東線主體工程也在今年3月正式開工，持續整合各項基礎建設資源，捷運施工同時同步升級城市基礎設施。

新北捷運局說，汐東線主體工程施工前，須通過交維計畫審查，並且先完成人行道削減、調整車道範圍後，才能架設圍籬。

新北捷運局表示，統包工程開工6個月內進行地質鑽探、管線試挖、交通維持計畫等前置作業，預計9月開始基樁施工，朝向2032完工目標努力。