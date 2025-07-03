快訊

4億遺產公證遺囑被判無效 專家分析緣由！立遺囑前必知4大重點

亞洲國家再下一城！川普：將與印度達成「截然不同」貿易協議

大罷免在即 雙北高聲量藍委排名曝光…第一名是「她」

捷運汐東線南陽街雨水箱涵銜接完工 預計9月圍籬施工

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
捷運汐東線要勁工程的南陽街新設雨水箱涵與既有排水系統完成銜接通水。圖／新北市捷運局提供
捷運汐東線要勁工程的南陽街新設雨水箱涵與既有排水系統完成銜接通水。圖／新北市捷運局提供

捷運汐東線今年3月開工，先前啟動的3大要勁工程，繼去年完成大同路自來水管線遷移，提升汐止區供水品質後，本月2日再完成南陽街新設雨水箱涵與既有排水系統銜接通水，將解決涵洞一帶遇雨積淹水沉痾，剩餘道路擴寬持續施工中。 新北捷運局指出，汐東線開工後，正進行地質鑽探、管線試挖與交通維持計等前置作業，預計9月起圍籬展開主體工程與基樁施工。

新北市捷運局長李政安表示，為加速汐止東湖線主體工程進度，並預先排除橋梁基礎與管線衝突，要徑工程2023年12月已先啟動，去年底已完成大同路自來水管線遷移，同步施作的雨水箱涵，在昨天完成與南陽街既有的排水系統銜接，未來將大幅強化當地蓄排水效益，有效紓解強降雨時的積水壓力。

李政安指出，新設雨水箱涵全長約610公尺、尺寸為2公尺乘2公尺，連接內溝溪，尾端則以直徑1000毫米的RCP（鋼筋混凝土管）銜接南陽街既有的排水系統；施工過程中需跨越汐止通往台北市的重要幹道，加上地下管線錯綜複雜，甚至遇到建築物結構，在與工程團隊縝密合作下，終於完成接管與通水作業，後續將持續完成整體箱涵結構和回填，象徵捷運汐東線要徑工程完成一項重要里程碑。

新北捷運局指出，汐東線要徑工程在完成自來水與新設雨水箱涵後，接續拓寬吉林街與福德三路，而汐東線主體工程也在今年3月正式開工，持續整合各項基礎建設資源，捷運施工同時同步升級城市基礎設施。

新北捷運局說，汐東線主體工程施工前，須通過交維計畫審查，並且先完成人行道削減、調整車道範圍後，才能架設圍籬。

新北捷運局表示，統包工程開工6個月內進行地質鑽探、管線試挖、交通維持計畫等前置作業，預計9月開始基樁施工，朝向2032完工目標努力。

新北捷運 汐東線 雨水

延伸閱讀

礁溪柴圍、玉光兩排水護岸工程2500萬元將動工 避免豪雨成災

新北三芝後厝里石滬維護工程啟動 重現海洋文化

施工後滲水下陷！板橋新埔民生地下道工程傳狀況 捷運局回應

台南捷運要動工 處長卻被「挖角」…交通局：盼延攬五都捷運人才

相關新聞

捷運汐東線南陽街雨水箱涵銜接完工 預計9月圍籬施工

捷運汐東線今年3月開工，先前啟動的3大要勁工程，繼去年完成大同路自來水管線遷移，提升汐止區供水品質後，本月2日再完成南陽...

三重果菜搬遷 蘆洲民眾8月擬發動抗議

新北三重果菜市場都更案與蘆洲南北側銀河灣計畫引發兩極意見，地方自組社群，發起一人一信拯救蘆洲，擬在8月底到議會抗議。綠營...

蔣萬安：台北市電動公車今年拚1000輛

台北捷運公司與大南汽車公司合作，將捷運北投機廠閒置空間，打造電動公車共享充電場域，提供22個充電席位。市長蔣萬安昨出席啟...

今年擬拆3陸橋 家長憂心學童通勤 北市：先取得共識

北市和平新生天橋拆除，打開天際線，市長蔣萬安本周拍板，預計今年將再拆興雅、銘傳、三興3座陸橋，並宣示「逐步拆除天橋，絕對...

新北三重706戶突停電！民眾直呼「快熱死」：松鼠來三重了

三重區洛陽街今晚傳出不明原因停電，民眾直呼「快熱死」。台電台北西區營業處說明表示，今天晚間8時52分 三重區洛陽街一帶停...

新北瑞芳九份地區公廁不足、設施老舊引關注 市府啟動改善計畫

隨著近年國旅熱潮回溫，九份地區觀光人潮明顯回籠，假日湧現大量遊客，卻也暴露出公廁數量不足及設施老舊等問題。為改善旅遊環境，新北市觀光旅遊局今（2）日舉行「九份地區公廁改善說明會」，邀集市議員林裔綺、當地五位里長及相關單位出席，共同針對未來改善方向進行討論與規劃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。