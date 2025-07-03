今年擬拆3陸橋 家長憂心學童通勤 北市：先取得共識

北市和平新生天橋拆除，打開天際線，市長蔣萬安本周拍板，預計今年將再拆興雅、銘傳、三興3座陸橋，並宣示「逐步拆除天橋，絕對是正確的方向」。但有些陸橋緊鄰學校，家長憂心附近車流量大，拆橋後，學童通勤安全有隱憂。

蔣萬安指示局處拆橋前要開地方說明會，充分與居民溝通，也指示新工處無預警監測實際使用人次，若在說明會上碰到反對意見，以數據作為說服指標。

另外，針對使用率低的陸橋，蔣萬安也指示工務局「創新思考」，他去年到紐約參訪High Line Park就是廢棄高架鐵路改造，現成熱門人氣景點。天橋是否可能成為爬滿綠色植霧、有流水、水池地標？鼓勵同仁朝這方向思考。

今年擬拆的三興陸橋存廢已討論多年，景聯里長洪福周說，贊成、反對意見都有，支持民眾認為對景觀、人本交通較好，但籲市府做好配套。

不過，有三興國小家長認為，基隆路車流大，路口待轉區的機車都爆滿到校門口，如果拆陸橋，行人時相拉長，可能基隆路更塞，路口車多讓行人不安全；也有家長說，三興國小前因路口複雜，光等紅綠燈就快5分鐘，希望市長能讓三興陸橋留下來。

工務局表示，市府是優先將已有平面交通配套、橋齡逾40年的3座天橋列存廢評估，會待取得地方共識，才會展開拆橋。