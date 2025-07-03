蔣萬安：台北市電動公車今年拚1000輛

台北捷運公司與大南汽車公司合作，將捷運北投機廠閒置空間，打造電動公車共享充電場域，提供22個充電席位。市長蔣萬安昨出席啟用典禮表示，北市已有886輛電動公車，為推動市區公車全面電動化進程，目標今年底達到一千輛。

該充電場域建置費約9千多萬元，市府分攤49%，充電時間是夜間12時到下午6時，利用北捷尖峰外的餘電使用，達到電費節約效益。

大南汽車董事長賀政說，公司也將行駛往返重慶北路、南京東路及市府周邊的288路線，共計21輛汰換為電動公車產，車型為高容量350度電，配主被動ADAS駕駛輔助系統。

在消防安全系統，大南汽車介紹，場站內配40萬元購置的國外灑水設備，移動式細水霧設備能快速接上消防栓，由於輕薄特性，可快速在一至兩車之間作出水牆，阻隔火勢，場內也配鋰電池專用滅火器。另外有安全監控儀表板，查看每輛車溫度變化並示警。

中臺科技大學環境與安全衛生工程學系副教授徐一量表示，鋰電池起火速度快，要以一定會起火的方式去思考、預防，公車停放空間不能在地下室或救災不便等地，且車輛間的間距要足夠。

消基會交通委委員召集人李克聰表示，目前公車業者難以有專業能力去檢修保養電池，建議車廠要定期支援人力來維修保養電池。