三重果菜搬遷 蘆洲民眾8月擬發動抗議

新北三重果菜市場都更案與蘆洲南北側銀河灣計畫引發兩極意見，地方自組社群，發起一人一信拯救蘆洲，擬在8月底到議會抗議。綠營民代質疑銀河灣號稱要打造水岸觀光休憩專區，實際是包糖衣的果菜市場，拒絕黑箱作業。城鄉局回應，會議過程都有紀錄，何來黑箱？將持續溝通。

議員李倩萍指，2015年5月19日內政部都市計畫委員會第851次會議即明確審議通過三重果菜市場「原地重建」方案，當時市府發新聞稿，宣稱是三重市場翻轉再生里程碑。

到2020年3月，市府擅自在都委員會專案小組提出銀河灣計畫，將三重果菜市場規畫遷至蘆洲，同年4月公告規畫採購案，形同「先射箭再畫靶」。

李倩萍說，地方強烈反彈後才補辦說明會，重大變更至今仍未公展，也是內政部要求補辦程序主因。2024年6月，市長侯友宜稱「原地重建與遷建蘆洲兩案併陳」，前後說法矛盾。

「銀河灣對地方發展有利。」議員黃桂蘭表示，過去說明會都是透過鄰里長，以致不少蘆洲民眾案件計畫不了解，易被片面資訊影響，從交通規畫來看，銀河灣有專用車道，透過配套可避免車輛進市區，市府要扮演溝通角色，解除民眾疑慮。

城鄉局回應，因應三重果菜市場發展並建構三蘆地區發展願景，侯市長2020年9月主持「三蘆地區市政茶會」向當地民代說明果菜市場搬遷必要性，闡述整體銀河灣規畫構想，現場無反對意見，後續農業、城鄉、經發等單位辦地方說明會至少7場次。

城鄉局說，蘆洲南北側區段徵收區案報部審議後，內政部開6次專案小組含1次土徵聯審，期間市府於歷次小組會議中，對所涉交通、土地使用規畫等議題完整說明及討論，獲共識後提內政部土徵小組審議，資料可公開查詢，何來審議黑箱。