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暑假遊新北 新莊等商圈接續推親子活動

中央社／ 新北2日電

新北市政府表示，暑假來臨，各大商圈輪番推活動，5日起推新莊廟街商圈「食來運轉」及石碇商圈「石碇鱷魚節」，結合美食及變裝踩街等活動，讓大人小孩都能共度歡樂暑假。

新北市經發局發布新聞稿，局長盛筱蓉表示，新北市各商圈舉辦的活動不僅是地方熱鬧慶典，更是透過活絡新北市商圈振興補助計畫，持續深耕地方經濟與文化底蘊的具體展現。

她表示，今年有27個商圈響應振興計畫，共同為新北觀光注入活力，歡迎大家利用暑假親訪新北，深入體驗各商圈在地風貌、人文歷史與特色美食，一同感受新北的活力與魅力，共創美好夏日回憶。

經發局表示，新莊廟街商圈將推出「商圈美食x實境解謎」系列活動，5日至6日率先登場的是「食來運轉美食封街活動」，新莊廟街新泰路段將於下午5時以後舉辦封街活動，結合商圈店家及攤商推出的多元美食，讓民眾可以體驗在地美食饗宴。

經發局表示，新莊廟街商圈8月9日至9月30日期間推出「新莊廟街實境解謎大挑戰」，民眾只要加入新莊廟街LINE官方帳號，點選「廟街解謎」後依訊息引導即可參加挑戰，完成挑戰後可獲贈神明祝福包，數量有限，贈完為止。

經發局表示，石碇商圈「石碇鱷魚節」今年以「鱷魚散步中．淡碇戀愛祭」為主題，於7月推出淡碇文創市集、鱷魚變裝踩街盛會與淡碇文化小旅行，首波登場的假日文創市集自5日至20日，每週六、日邀集在地店家及文創青年設攤，展售多樣地方特色商品。

經發局表示，鱷魚變裝踩街活動於7月12日登場，歡迎民眾以鱷魚為裝扮元素，一起參加變裝秀。此外，另推出8梯次的淡碇文化小旅行，帶領遊客走訪淡蘭古道、集順廟、石碇老街等景點，活動採事先報名方式或洽新北市石碇區觀光發展協會。

經發局表示，新莊副都心商圈預定於7月10日至8月9日期間推出「副都心有影讚 吃喝玩樂一把罩」活動，民眾於指定店家內消費滿新台幣300元，即可至指定店家地點限量兌換副都心護照行李套組。

經發局表示，平溪商圈自7月26日至8月3日舉辦「平溪時光漫遊‧消費有禮」活動，平日自中午12時至下午5時、假日上午11時到下午6時，於商圈內合作店家單店消費滿額可獲贈「銀髮慢時光咖啡館」飲料兌換券1張，或手作體驗兌換券1張。另於7月26日、27日及31日將舉辦「微笑平溪敲鐘祈福趣」小旅行，行程包含平溪老街導覽、在地美食體驗及限定手作DIY等活動。

石碇 美食

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