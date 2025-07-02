新北汐止明峰街人車爭道 先更新側溝人行更友善

汐止明峰街靠近康寧街口，每天行經的人車不少，但是在靠近路口處沒有人行道，人車爭道相當危險，所以新北市議員張錦豪也協助爭取改善，目前側溝改善工程已經完成，後續將再協調畫設標線型人行道，提供行人更友善的通行環境。

湖光里長杜金泉說，之前在明峰街1號一帶的水溝蓋凹凸不平，也很髒亂，像是夏天到了蚊蟲會孳生，清潔隊清洗效果有限，感謝新北市議員張錦豪幫忙極力爭取施作全新的水溝蓋，至於後續，因為這一段沒有人行道，礙於人行道法規，現在側溝先做好，如果之後法規允許或是社區協調好，就可以做標線型人行道及無障礙空間，提供更友善的通行環境。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，本來的水溝蓋崎嶇不平，用路人行走不方便，所以先就水溝做整理整平，還有另一個問題是，在大雨來的時候，因為地勢比較低窪，康寧街的水渲洩下來，道路容易積水，所以後續也要解決積水問題，目前排水溝先處理完成後，用路人比較安全，接下來還會協調交通局把路口的路緣石整理後，再鋪行人穿越線，將行人通行空間串聯起來。