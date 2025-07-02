新北瑞芳東和里銀髮共餐持續10餘年 志工無懼高溫用心服務長者
新北市瑞芳區東和里今（2）日舉行銀髮共餐活動，吸引近百位長者參與，在地居民與志工熱情響應，場面溫馨熱鬧。值得一提的是，東和里銀髮共餐已持續舉辦超過十年，如今每週三固定聚會，逐漸成為社區長者最期待的日常之一。
當天雖遇酷熱高溫，廚房內更是熱氣蒸騰，但志工們依然堅守崗位，提早到場備菜、烹煮、分裝，絲毫不畏酷暑。對此，東和里長周樹木表示，社區銀髮共餐能夠持續十多年，關鍵在於一群默默付出的志工，他們用行動照顧社區的長輩，也讓這份溫暖延續至今，非常感謝他們的辛勞與奉獻。
除了現場共餐，對於行動不便、無法親自到場的長者，里辦公處與志工團隊也提供「送餐到府」的服務，確保每位長者都能享有營養餐食與關懷陪伴。
東和里銀髮共餐不僅提供熱騰騰的午餐，更是長輩們交流、互動、放鬆心情的重要社交平台。隨著社區人口高齡化，東和里也持續優化服務內容，希望透過這樣的模式，打造高齡友善社區，讓長者在熟悉的環境中老有所依、老有所樂。
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