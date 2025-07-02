悠遊三和秋聲食光 新北三芝三和社區小鎮輕旅行開跑

暑期親子活動安排深度小旅行最好！為了讓民眾更加認識三芝區三和社區的人文風情，從7月開始三和社區開辦小鎮輕旅行，邀請有興趣的民眾走訪三和社區探索秘境，體驗社區盛產的農特產品食農教育，讓參與的民眾深度探訪三和社區。

三和社區發展協會理事長江慶崇說，三和社區以三生步道的櫻花聞名，不過其實社區還有很多秘境與農特產都很值得探訪，今年暑期，三和社區特別舉辦走遍三和社區秘境悠遊三和秋聲時光小鎮輕旅行，讓有興趣的親子可以來到三芝櫻花盛開最美的地方，認識櫻花之外的不同社區面貌。

在輕旅行中安排了走訪社區充滿人文與大自然生態的美麗景緻，希望透過社區的特產像是洛神花、地瓜來進行DIY體驗，藉此讓到訪的遊客知道三和社區的主要農特產與農作物是什麼，同時還能變化出不同的多元料理。

三和社區發展協會理事長江慶崇表示，三和社區可不只是臨近大坑溪的賞櫻步道而已，還有靠近海邊的新庄石滬可以走訪，當然除了自然風景也還有社區中的產業與生態，像是迷你馬餵食秀與田園風味餐，都要讓大家更加認識三芝與三和社區，目前還有場次可以報名參加，社區也歡迎有興趣民眾到官網查詢資訊並報名參加。