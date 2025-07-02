新北三芝後厝里石滬維護工程啟動 重現海洋文化

臺灣傳統的捕魚設施－石滬，目前在三芝區的後厝里與新庄里都有。三芝區公所為了要重現海洋文化並永續傳承，在市府文化局的支持下，後厝里的石滬將辦理修復工程，並在工程前辦理了開工典禮儀式。期待在石滬修復後，能為後厝里的觀光增添新亮點，並且也促進地方產業的發展。

市府文化局主任秘書王錦華說，石滬是臺灣傳統的捕魚設施，利用潮汐原理，在潮間帶以石頭堆砌成弧形或半圓形，退潮時將魚群困於滬內，是先民適應自然、永續利用海洋資源的智慧結晶。而後厝里石滬群，近年來由於自然侵蝕以及氣候變遷的影響，部分石滬結構受損，極需修復，這次將由桃園石滬協會以傳統工法結合在地智慧，在兼顧歷史真實性的同時，也促進海岸生態環境的永續發展。

三芝區長賴小萍表示，感謝在市府文化局的支持下，讓位在三芝後厝里，乘載著地方歷史與海洋文化的活教材石滬，能夠透過修復工程重現昔日風華，更希望藉此喚起民眾對海洋文化資產的重視，共同守護大家的海洋家園。公所也期待在修復後，石滬能成為地方觀光的新亮點，並促進地方產業的發展。