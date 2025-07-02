新北瑞芳九份地區公廁不足、設施老舊引關注 市府啟動改善計畫
隨著近年國旅熱潮回溫，九份地區觀光人潮明顯回籠，假日湧現大量遊客，卻也暴露出公廁數量不足及設施老舊等問題。為改善旅遊環境，新北市觀光旅遊局今（2）日舉行「九份地區公廁改善說明會」，邀集市議員林裔綺、當地五位里長及相關單位出席，共同針對未來改善方向進行討論與規劃。
目前九份部分公廁使用年限久遠，面臨管線老化、臭味回竄、地磚縫隙尿垢堆積、積水不退、通風不良等問題，民眾反應如廁體驗不佳，加上公廁數量供不應求，甚至有遊客因公廁需要大排長龍而影響整體旅遊觀感。
市議員林裔綺表示，九份作為國內外知名觀光景點，應提供更完善的公共設施。她強調，提升公廁品質不僅關乎遊客的便利與衛生，更是展現地方形象的關鍵，希望市府能加速推動改善計畫，回應民眾需求。
觀光旅遊局則表示，目前已針對九份地區多處公廁進行現勘與使用評估，將分階段進行翻新與增設工程，針對異味與通風問題，將引進多項新設備與設計，全面改善如廁品質。
此次說明會獲得地方正面回應，未來觀旅局也將持續與在地里長及民代合作，逐步完善基礎設施，提升整體觀光服務品質，讓遊客來九份不但好玩、好拍，也好上廁所。
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