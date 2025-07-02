新北議會本會期通過891件議案 8/20臨時會再戰

新北市議會第4屆第5次定期大會今天敲槌閉會，新北市議會指出，本次定期會自4月24日起至7月2日止，會期共70天，總計通過891件議案，其中「新北市天燈永續發展自治條例」三讀，將成為地方民俗文化與生態環境平衡重要依據。其餘議案如土方自治條例預計8月20日臨時會再戰。

新北市議會指出，在本次定期會期間審議通過的891件議案中，包括殯葬基金預算案、自治條例2案、一般議案44案、議員提案820案及臨時動議24案等。

大會三讀通過的自治條例包含「新北市天燈永續發展自治條例」及「新北市公共污水處理廠回饋金自治條例」第四條修正案。

新北市天燈永續發展自治條例加強天燈施放的管制，以在民俗文化、地方經濟及生態環境之間取得平衡，新北市公共汙水處理廠回饋金自治條例第四條修正案增加了公共汙水處理廠超過60萬噸以上汙水處理的回饋金數額。

今天大會閉會前尚未審議完成的「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」則留待下個會期繼續審議。

新北市議會指出，本次定期會適逢2025雙北世界壯年運動會賽會舉辦期間，全體議員不分黨派全力支持相關提案及預算，並積極督促市府針對未盡完善之處及時提出補救措施。也有許多議員親自參與世壯運比賽，響應運動平權。

為因應邁入超高齡社會後日益高升的長照需求，議會敦促市府盡早成立長照處，並制定更完備的長照政策以回應民眾需求。

議長蔣根煌表示，感謝全體議員的配合，也感謝市府及議會工作人員的辛勞，讓本次定期會能順利進行。