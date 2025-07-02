快訊

萬華分局涉貪風暴擴大！調查局第3波搜索賭博電玩 多名業者、職員遭帶走

地震預言衝擊…7月赴日業績最慘跌5成 旅行社：過去35年從未見過

總統推軍人優先登機！若有空位「自動升等商務艙」 華航回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台北藝穗節開跑！三項歷屆最多 一窺「粉色綿羊」是什麼？

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
記者會中由演員呂名堯（左）主持，串場介紹各個參與藝穗節的團隊。記者邱書昱／攝影
記者會中由演員呂名堯（左）主持，串場介紹各個參與藝穗節的團隊。記者邱書昱／攝影

台北藝穗節邁入第17屆，今天在台北表演藝術中心舉辦記者會，將從8月23日到9月7日，整整16天、共計178組表演團隊、47場域、866場次演出，創下歷屆三項最多。北藝中心董事長王文儀致詞，開心做自己最快樂，一起撼動台北。

記者會中，由演員呂名堯主持，透過默劇拍檔、太孜尬工作坊、理想國的劇團等團隊，將劇場直接搬到現場。北藝中心表示，今年藝穗節以「不要去想粉色綿羊」為題，引用心理學家丹尼爾·韋格納的白熊理論，當人們愈壓抑或避免自己思考某些想法時，反而會更頻繁去想起。

北藝中心說，相反地，藝穗節就是一場沒有邊界的實驗，自由地創造力進入日常。這次舞台從劇場延伸到城市每一個角落，演出場地包含士林、北投、大同與信義區，共26個不同場域型態，舉凡咖啡廳、書店、餐廳及選物店，正是切合主題，擴張的不只是地圖的演出點位，也是藝術參與的邊界和想像。

北藝中心說，藝穗節是孕育許多劇場人的搖籃，因此有別於去年，今年委外攜手劇場團隊，擦撞出新的火花，8月16日將在松菸文創大街舉辦開幕，最後也將揭曉究竟「粉色綿羊」是什麼。

台北藝穗節今天記者會中將劇團直接搬進會場。記者邱書昱／攝影
台北藝穗節今天記者會中將劇團直接搬進會場。記者邱書昱／攝影

劇場 北藝中心 團隊

延伸閱讀

罷團遭爆AI變造魯明哲「罷魯成功」音檔 詹江村批：下流

清大資工學生團隊 勇奪歐洲學生超級電腦大賽亞軍

智慧經營／摩根資管通路事業部董事總經理張敬杰 平等溝通 打造高效組織

科博館「必可飛劇場」啟動 跟著蠟筆小新探索太空

相關新聞

台北藝穗節開跑！三項歷屆最多 一窺「粉色綿羊」是什麼？

台北藝穗節邁入第17屆，今天在台北表演藝術中心舉辦記者會，將從8月23日到9月7日，整整16天、共計178組表演團隊、4...

新北議會本會期通過891件議案 8/20臨時會再戰

新北市議會第4屆第5次定期大會今天敲槌閉會，新北市議會指出，本次定期會自4月24日起至7月2日止，會期共70天，總計通過...

雙溪河濱左岸自行車道升級 騎行更安全舒適

為提升騎乘與休憩品質，水利處推動的北市雙溪河濱左岸自行車道改善工程已於近日完工，不僅是自行車道而已，周邊環境也因此而煥然一新，無論騎單車或休憩， 都更佳舒適和安全。 北市水利處表示，「雙溪河濱公園左

「樂Fun水樂園」！兒童新樂園大型水上派對 7/5登場

臺北市立兒童新樂園限時推出「樂Fun水樂園」，7月5日起開放遊玩，精心打造大型水上派對，每日限定5場次，每場次限時75分鐘，刺激的滑水道、巨無霸戲水池，還有限量禮物。 兒童新樂園表示，活動期間持兒童

蔣萬安擬拆三興等3陸橋 家長憂尖峰基隆路車流大盼保留

北市長蔣萬安本周市政會議拍板，表示市府今年預計拆興雅、銘傳、三興3座陸橋，不過因這3座陸橋都緊鄰國小，有家長認為應保留，...

新北鶯歌樹林部分地區7/4停水 影響近萬戶

台灣自來水股份有限公司第十二區管理處辦理「鶯歌區國慶街22號前汰換管線工程」，將於114年7月4日上午9時起至19時，共計10小時，進行自來水停水，影響戶數計9,881戶(含直接供水戶2,916戶)。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。