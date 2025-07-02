台北藝穗節開跑！三項歷屆最多 一窺「粉色綿羊」是什麼？

台北藝穗節邁入第17屆，今天在台北表演藝術中心舉辦記者會，將從8月23日到9月7日，整整16天、共計178組表演團隊、47場域、866場次演出，創下歷屆三項最多。北藝中心董事長王文儀致詞，開心做自己最快樂，一起撼動台北。

記者會中，由演員呂名堯主持，透過默劇拍檔、太孜尬工作坊、理想國的劇團等團隊，將劇場直接搬到現場。北藝中心表示，今年藝穗節以「不要去想粉色綿羊」為題，引用心理學家丹尼爾·韋格納的白熊理論，當人們愈壓抑或避免自己思考某些想法時，反而會更頻繁去想起。

北藝中心說，相反地，藝穗節就是一場沒有邊界的實驗，自由地創造力進入日常。這次舞台從劇場延伸到城市每一個角落，演出場地包含士林、北投、大同與信義區，共26個不同場域型態，舉凡咖啡廳、書店、餐廳及選物店，正是切合主題，擴張的不只是地圖的演出點位，也是藝術參與的邊界和想像。