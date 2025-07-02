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北市炎夏逾20活動登場 滑水道、泡水池、打西瓜消暑

中央社／ 台北2日電

炎炎盛夏，台北市觀傳局彙整逾20場展覽活動陸續開跑，想消暑，可首選台北自來水園區的親水節滑水道、兒童新樂園的大水池泡水消暑，也可參加北投溫泉博物館納涼祭打西瓜過癮。

暑假已展開，台北市觀傳局特地彙整逾20場動靜態、室內戶外活動資訊，提供遊客、親子吹冷氣賞藝文、學科學，針對炎夏高溫，戲水活動也沁涼登場。

觀傳局說，台北自來水園區的「2025台北親水節」6月28日已開跑。台北自來水事業處說，現場不僅有園遊會、美食胖卡餐車等，並在園區博物館前與噴泉庭園區，設置冰淇淋、螃蟹造型的6.5公尺高充氣式滑水道，可盡情玩到7月13日。

觀傳局說，玩水消暑還有一場，台北市立兒童新樂園從7月5日起推出「樂Fun水樂園」活動，現場會有大型氣墊水樂園沁涼登場，設置最高4公尺的滑水道、直徑超過16公尺的戲水池，每天計有5場次，讓親子限時暢玩。

此外，觀傳局說，北投溫泉博物館今年延續當地傳統，從7月18日到8月3日舉辦「2025北投納涼祭」，結合在地特色舉辦打西瓜、納涼生態走讀等活動。

入夜是盛夏氣溫降低時，觀傳局說，甚受歡迎的「大稻埕夏日節」，8月6日到30日，將在大稻埕碼頭舉辦，計有4場主題煙火秀、5場音樂展演登場。

想在室內優雅吹冷氣納涼者，觀傳局推薦「新芳春茶行」即日起至7月13日止，所舉辦的花藝大師川崎景太「Two dimensional Art of Flowers 花之二次元藝術展」。

也可把握國立故宮博物院與美國紐約大都會藝術博物館合作策展的「從印象派到現代主義-美國大都會博物館名作展」，可飽覽生動的法國繪畫與素描。

博物館 滑水道 觀傳局

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