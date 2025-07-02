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蔣萬安擬拆三興等3陸橋 家長憂尖峰基隆路車流大盼保留
北市長蔣萬安本周市政會議拍板，表示市府今年預計拆興雅、銘傳、三興3座陸橋，不過因這3座陸橋都緊鄰國小，有家長認為應保留，以三興陸橋為例，因基隆路尖峰車流大，許多基隆路要轉光復南機車待轉爆量，家長憂一旦拆陸橋，等紅燈時相恐拉更長，路口待轉車更多小學生通勤恐不安全。
在地景勤里長王雷凱表示，如果要拆天橋，市府絕對要做好配套，因小朋友的通勤交通安全還是最重要，市府要拆天橋，絕對要與居民有共識。
三興國小家長詹小姐說，天橋拆不拆講了好多年，之前保留就是基於安全讓小學生通勤可以走天橋，尤其因基隆路這個路口車流量相當大，常常校門口的待轉區待轉機車都爆滿快到校門口，「機車族根本不會禮讓小朋友！」如果拆天橋，行人時相拉長，可能基隆路更塞，路口車多也讓行人不安全。
另名三興國小家長呂小姐也希望保留天橋，她說，不僅是基於安全，因這個路口基隆路要轉光復南路的機車多，光是路口就有好幾個停等紅綠燈時相，光等紅燈都要快5分鐘，如果大熱天更辛苦，希望市長能讓三興天橋留下來。
工務局表示，北市府是評估今年優先將已有平面交通配套且橋齡超過40年以上的3座天橋列入存廢評估，後續將依SOP流程辦理地方說明會，收集地方民意、聽取在地意見，以作為拆除天橋與否之評估依據。至於今年度並無既定拆除此3天橋的預計期程，待取得地方共識後，始辦理後續作業。
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