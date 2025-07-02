新北鶯歌樹林部分地區7/4停水 影響近萬戶

為提升騎乘與休憩品質，水利處推動的北市雙溪河濱左岸自行車道改善工程已於近日完工，不僅是自行車道而已，周邊環境也因此而煥然一新，無論騎單車或休憩， 都更佳舒適和安全。 北市水利處表示，「雙溪河濱公園左

2025-07-02 17:02