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新北鶯歌樹林部分地區7/4停水 影響近萬戶

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

台灣自來水股份有限公司第十二區管理處辦理「鶯歌區國慶街22號前汰換管線工程」，將於114年7月4日上午9時起至19時，共計10小時，進行自來水停水，影響戶數計9,881戶(含直接供水戶2,916戶)。

新北市政府水利局表示，將督促台水公司儘速完工復水，並設置3處臨時供水站及水車隨時待命，停水期間民眾如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。提醒民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

水利局補充，停水時間及地區包含鶯歌區：中山路、中正一路、仁愛路、信義街、光復街、光明街、南昌街、南雅路、和平街、國慶街、國華路、建國路、忠孝街、成功街、文化路、文昌街、永利街、永昌街、永明街、永樂街、育德街、育才街、育智路、育樂街、育英街、育賢街、行政路、西湖街、重慶街、鶯桃路、尖山埔路以上均含周邊巷弄。樹林區：中山路三段、民和街、信和街以上均含周邊巷弄。

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停水

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