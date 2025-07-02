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「樂Fun水樂園」！兒童新樂園大型水上派對 7/5登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市立兒童新樂園
照片取自臺北市立兒童新樂園

臺北市立兒童新樂園限時推出「樂Fun水樂園」，7月5日起開放遊玩，精心打造大型水上派對，每日限定5場次，每場次限時75分鐘，刺激的滑水道、巨無霸戲水池，還有限量禮物。

兒童新樂園表示，活動期間持兒童新樂園門票進入園區，至「樂Fun水樂園」活動場地購買水樂園單次入場券，每人每場次150元，持兒樂一日票可享單場次100元優惠價。水樂園設有1座直徑超過16公尺的戲水池、1組近4公尺高的充氣式滑水道，以及2組坡度平緩、溫和趣味的滑水道。想像從4公尺滑水道頂端滑下，濺起的晶瑩水花在陽光下灑落戲水池，歡樂的水上派對，絕對讓人流連忘返、回味無窮。

兒童新樂園指出，為打造安全趣味的遊樂環境，「樂Fun水樂園」現場備有專業救生員、淋浴間；水池增設淨水過濾系統，每日營運前施行水質檢測、營運後加強水池清潔，相關檢驗資訊均公告於園區官網及現場，讓遊客安心玩樂、開心回家。

聚傳媒

兒童新樂園 派對 滑水道

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