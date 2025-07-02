雙溪河濱左岸自行車道升級 騎行更安全舒適

為提升騎乘與休憩品質，水利處推動的北市雙溪河濱左岸自行車道改善工程已於近日完工，不僅是自行車道而已，周邊環境也因此而煥然一新，無論騎單車或休憩， 都更佳舒適和安全。

北市水利處表示，「雙溪河濱公園左岸進行自行車道暨周邊環境改善工程」以「安全、防洪、舒適」為三大核心目標，不但拓寬了人行道，散步更自在，自行車道也往也往岸邊平移0.5公尺，改善高低差，讓騎單車更平穩。其中雙溪橋至文昌橋間，全長約1.2公里自行道已完成銑鋪更新工程，揮別破損的舊路面，全新的自行車道鋪面平整度大增，讓騎行單車更安全。

北市水利處指出，為打造更友善的休憩空間，拆除舊有的矮欄杆和地坪之外，也更新了越堤階梯，並增設綠地和更新體健設施等，以兼顧長者、孩童與運動族群的使用需求。

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