一定要想會起火... 專家談電動公車 3階段要設想

台北市長蔣萬安今出席活動，喊出北市年底要破一千輛電動公車，不過日前北市電動公車起火案，在拚綠運輸同時安全如何兼顧？專家學者認為，事前就要預想一定會起火，才能從設計、停放及行駛中模擬各種可能。

中臺科技大學環境與安全衛生工程學系副教授徐一量表示，「要以一定會起火的方式去思考。」就像當初大眾不覺得行動電源會起火，時至今日紛紛被禁止攜帶上飛機。而電動公車使用鋰電池，起火速度很快，因此要從一定會起火去思考如何應變和預防。

他說，所以電動公車停放空間就不能在地下室或救災不方便等地方，而且車輛之間的間距要足夠。再者，就是使用過程中，駕駛員的監控、逃生設計就顯得更重要，日前北市電動公車起火，多虧駕駛長機警且安排乘客即時下車。

另外，徐一量也說，因為鋰電池特性，燃燒後使用滅火器滅火的效果不大，如何逃生反而成為關鍵，尤其鋰電池的火災，火勢迅速，逃生門的開啟、位置，是否和一般油車相同，車廠就該從設計時思考。

消基會交通委委員召集人李克聰表示，台灣環境高溫，鋰電池容易過熱情形，因此在電池的技術上就要做到更高的風險管理，同時，電動公車的電池包體積大，若發生車禍撞擊，更容易有起火可能，所以公車業者也要關注司機員的身心狀況。

李克聰說，尤其司機員可能會有疲勞、恍神等造成自撞或擦撞等情事，即便是小的撞擊也可能會傷到電池的機會，需要維修檢查。他也說，目前公車業者難以有專業能力去檢修保養電池，因此建議車廠要定期支援人力來維修保養電池。

至於政府與公車業者的監管部分，李克聰說，現在已有電池的BMS智慧監管系統，公車業者要普及落實監控；政府單位則需要督導方式，查看業者是否有落實管理。