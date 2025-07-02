中央社宅仍靠抽籤 民代民團籲改採評點制照顧最弱勢

新北市府近期受理三峽「國光二期」社宅申請，國家住都中心的三重「五谷好室A」亦同步釋出，吸引大批市民關注。不過，社宅分配機制卻呈現「中央抽籤、地方評點」的制度落差，引發民間團體與地方民代齊聲呼籲，中央應儘速跟進地方做法，改採「評點制」，讓真正需要幫助的弱勢戶能優先入住，不必靠籤運決定命運。

目前新北、台北、桃園等地社會住宅都已採行「優先戶評點制」，針對年齡、家庭狀況、社福身分等條件進行量化評分，總分排序後依序錄取。而中央主管的社宅雖保留40%以上戶數給弱勢，但仍一律以抽籤方式決定排序，讓不少民眾批評制度過於粗糙。

NGO團體OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，社宅政策上路10年，規則理應隨著施行經驗持續優化。抽籤雖然簡便，但最不細膩，容易錯失「照顧最迫切對象」的政策初衷。他強調，地方多數已證明評點制度可行，雖非完美，卻能兼顧公平與效率，中央不應再固守抽籤機制。

彭揚凱指出，評點制下能細緻呈現個別差異，例如高齡長者、育有多名未成年子女、同時具低收入身分等條件均可累積加分。以新北市為例，75歲以上長者可加4分，三名以上未成年子女可加6分，越是弱勢中的弱勢，越能排在前端，有效落實資源傾斜。

彭進一步指出，國家住都中心雖已在租金計算上跟進地方，針對租戶收入分四級收費，試圖兼顧經濟條件差異，但在入住排序仍一律靠抽籤，不免產生「身分有保障，入住靠運氣」的荒謬現象。

面對這樣的「一市兩制」，地方民代也紛紛表達看法。新北市議員江怡臻指出，新北市的評點制度讓申請人可掌握自身資格與排序，有助制度透明，也更讓人信服。她直言，中央社宅採抽籤制，即使符合低收、中低收、身障等身分，也可能因籤運不佳，長期等不到入住機會，「這與政策照顧弱勢的初衷是背道而馳的。」

江怡臻呼籲，中央在北北基桃等高需求生活圈，應比照地方做法，針對弱勢戶導入評點制，建立一致且公平的制度架構，「制度一致性不僅有助民眾理解，也能減少行政誤解與爭議。」

新北市議員彭一書則表示，評點制度已證明能兼顧效率與公平，建議中央儘速仿效。他也指出，現行制度中若申請人同時具多項弱勢條件（如低收又育有未成年子女），市府可考慮額外加權，讓真正困境深重的民眾能獲最完整保護。

新北市城鄉發展局住宅發展科長江怡瑩指出，評點制度已行之有年，並持續細化。例如老人依年齡層級加分，65至75歲加2分、75歲以上加4分；育有兩名未成年子女加4分、三名以上則加6分。累積分數愈高者愈優先，僅遇同分再抽籤。一般戶則仍全面採抽籤。

江怡瑩強調，評點制度能呈現個人差異，排序結果更能反映真實處境，分數高者多為租屋困難的弱勢者，制度設計目的即在讓他們優先被照顧。

對此，國家住都中心回應表示，中央社宅依據內政部國土署政策，強調「公平、透明、兼顧多元」原則，已針對租金與戶數配比等持續優化，未來也會就實務反應持續滾動檢討。

住都中心指出，目前除保障優先戶比例達四成以上，另設婚育戶5%、睦鄰戶10%的比率，希望打造多元共融的社宅環境。不過，對於是否導入評點制度，尚未具體回應。