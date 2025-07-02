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新北營造海洋熱帶雨林 貢寮棲地復育3000株珊瑚

中央社／ 新北2日電

新北漁業處今天表示，珊瑚礁是地球上重要生態系，可提供海洋生物棲息、食物來源、繁殖及躲避天敵的空間。在貢寮區卯澳灣復育3000株珊瑚存活率達8成，營造友善珊瑚棲地。

市府農業局長諶錫輝今天在市政會議專題報告表示，海洋資源永續發展著重「生產、生態、生活」，除劃設水產動植物保育區，也是六都首推刺網漁具實名制的直轄市。

諶錫輝說，民國106至113年輔導近7成、共585艘的刺網漁船轉型為友善漁法，並轉型收購100艘魩鱙漁業的漁船。珊瑚是魚蝦貝類的優質棲地，生物多樣性高，有「海中熱帶雨林」的美稱，未來將打造貢寮珊瑚海岸線，推動刺網漁具全面退出東北角，以免危害珊瑚及海洋生物。

漁業及漁港事業管理處長簡明雄接受中央社記者訪問表示，珊瑚礁是地球重要生態系，也是海洋生物多樣性指標；市府108年起推動「山海造林－生物多樣性復育」計畫，串聯台灣海洋大學、台灣山海天使協會復育珊瑚。

簡明雄說，珊瑚從結構和形態分為石珊瑚及軟珊瑚。珊瑚仰賴共生藻獲取能量，共生藻所在地須滿足光合作用的必要條件，故復育過程要評估棲地環境。

他說，邀專業潛水志工復育珊瑚，至今在卯澳灣海域廣植逾3000株珊瑚，以營造貢寮海岸珊瑚友善棲地。原本每年復育500株珊瑚，預計115年將提升至每年1000株。

簡明雄說，已觀察到移植的珊瑚幼苗，由原先的5至6公分成長至30至40公分，打造海洋的熱帶雨林，復育存活率達到8成。暑假期間也舉辦「珊瑚小學堂」及「和美海之家」，讓孩童親手體驗移植珊瑚，深入瞭解東北角海域中絢麗多樣的珊瑚生態。

復育 珊瑚礁 貢寮

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