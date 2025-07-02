歡慶兒藝節 新北鶯歌陶瓷博物館打造小怪獸大世界
2025年新北市兒童藝術節以怪獸世界為主題盛大展開，鶯歌陶瓷博物館將於7月12日至7月20日推出小怪獸大世界活動，結合兒童劇團演出、海洋怪獸DIY課程以及陶瓷藝術園區戲水池開放，邀請親子共度涼爽又趣味的夏日時光。
陶博館長張啟文表示，今年兒童藝術節由新北市文化局串聯各博物館共同舉辦，打造充滿創意與童趣的怪獸世界。陶博館以小怪獸看大世界為主題，希望孩子在創作中看見自己的獨特，也看見這個地球的多元與美好。透過藝術創作與劇場表演，讓孩子自由想像、勇敢表達，在歡笑與感動中為成長留下珍貴的藝術記憶。
兩場別具特色的的兒童劇表演分別於7月13日及7月20日下午2時30分在陶博館1樓陶藝舞臺登場。7月13日由長年參與各縣市兒藝節與國內外演出，致力以表演、教育等方式推廣現代偶戲藝術的「偶偶偶劇團」，帶來改編自墨西哥民間故事的《野狼、兔子、Amigo》，以不同於傳統印象角色間的互動，透過幽默生動的偶戲表演，感受異國文化的趣味與視野，傳遞「不以成見看世界」的理念。
緊接著7月20日登場的則是由獲得金鐘獎最佳兒童節目主持人的趙自強創立的知名「如果兒童劇團」演出《妖怪的三根金頭髮》，講述一位勇者踏上尋找妖怪金髮的冒險旅程，以奇幻的劇情帶領孩子探索遇到困難不退縮的勇氣與幸福的真諦，造型鮮明的角色，融合活潑肢體，彷如一本會動的童話書。陶博館也推出海洋怪獸寫生派對DIY課程，讓4至10歲的小朋友親手體驗多媒材創作樂趣。
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