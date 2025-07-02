歡慶兒藝節 新北鶯歌陶瓷博物館打造小怪獸大世界

2025年新北市兒童藝術節以怪獸世界為主題盛大展開，鶯歌陶瓷博物館將於7月12日至7月20日推出小怪獸大世界活動，結合兒童劇團演出、海洋怪獸DIY課程以及陶瓷藝術園區戲水池開放，邀請親子共度涼爽又趣味的夏日時光。

陶博館長張啟文表示，今年兒童藝術節由新北市文化局串聯各博物館共同舉辦，打造充滿創意與童趣的怪獸世界。陶博館以小怪獸看大世界為主題，希望孩子在創作中看見自己的獨特，也看見這個地球的多元與美好。透過藝術創作與劇場表演，讓孩子自由想像、勇敢表達，在歡笑與感動中為成長留下珍貴的藝術記憶。

兩場別具特色的的兒童劇表演分別於7月13日及7月20日下午2時30分在陶博館1樓陶藝舞臺登場。7月13日由長年參與各縣市兒藝節與國內外演出，致力以表演、教育等方式推廣現代偶戲藝術的「偶偶偶劇團」，帶來改編自墨西哥民間故事的《野狼、兔子、Amigo》，以不同於傳統印象角色間的互動，透過幽默生動的偶戲表演，感受異國文化的趣味與視野，傳遞「不以成見看世界」的理念。