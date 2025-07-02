遠離幽靈捕撈風險 新北將推「流刺網退出東北角」保育生態
新北沿海線長達145公里，擁有豐富海洋資源，為保育生態，新北農業局預計在今年7月中旬公告修正規範，流刺網退出東北角3海浬，讓海岸生態遠離「幽靈捕撈」風險。
農業局長諶錫輝今天於市政會議專題報告「從海出發，漁海更好」，新北市海岸線綿長，擁有多樣的漁業資源，於萬里、野柳、瑞芳、貢寮等4處畫設水產動植物繁殖保育區，並設有7處人工魚礁區及2處保護礁禁漁區，管制漁業採捕行為，合計總面積為4748.8公頃，將近11座新北大都會公園或183座大安森林公園的面積。
諶指出，東北角以礁岩地形為主，又是珊瑚棲地，流刺網若卡在礁岩，會形成「幽靈捕撈」，對生態造成影響，市府預計在今年7月中旬公告修正規範，讓流刺網漁業全面退出東北角3海浬，讓貢寮海岸生態遠離刺流網風險，明年正式上路。
諶錫輝表示，為維護海洋資源，新北在六都首推刺網漁具實名制，落實責任漁業，並自2017年至2024年輔導近7成，共計585艘的刺網漁船轉型，也持續配合漁業署漁獲總量管制配額管理，藉著訂定禁漁相關措施及管制漁撈行為，兼顧漁民生產及漁業資源永續利用。
針對海洋保育，諶錫輝說，新北從卯澳灣出發，將珊瑚復育的技術推展至貢寮全區，結合國立海洋大學、緯穎永續基金會、財團法人金屬工業研究發展中心及貢寮區漁會，產官學研共同投入，以循環材料及3D列印技術開發珊瑚基座，並於明年將原本復育500株的珊瑚提升至1000株，打造貢寮珊瑚海岸。
另外，於今年串聯貢寮區養殖戶，推動海膽養殖試辦計畫，降低野外採捕壓力，也提升養殖戶收益，預計於2030年達成海膽養殖產業化，將創造約1.6億年產值，今年更首次成立萬里區水產動植物繁殖保育區的志工巡守隊，沿岸巡查結合海上巡護，持續攜手讓海洋資源永續發展。
新北市長侯友宜表示，新北除了改造漁港，也從生產、生活、生態三個方面來推動產業，尤其刺網會造成生態破壞，新北也不斷清理廢棄覆網，現在漁船轉型達到7成，謝謝漁民們共同配合，大家要一起守護海洋生態。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言