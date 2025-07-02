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新北三芝「海風西瓜」聞名 7月6日辦西瓜趣味競賽與市集
炎炎夏日西瓜正當時，新北市三芝區公所7月6日將在新庄自行車公園，舉辦2025新北市三芝區夏日西瓜鑑賞，現場展示各品種優質西瓜與瓜瓜大集合，更有西瓜趣味競賽、摸彩活動與小農市集，邀請民眾騎著鐵馬暢遊雙灣自行車道，享受三芝無敵海景。
新北三芝西瓜種植面積約30公頃，是新北最大產區，種植包含華寶、鳳光、新蘭、甜美人、黑美人與黛安娜等西瓜品種，在陽明山清澈水源灌溉與海風吹拂下，口感爽脆，清甜而不膩，形成特有的海風西瓜，又因三芝曾為先總統李登輝故居，故冠以「總統牌西瓜」的美名。
而新庄自行車公園是北海岸雙灣自行車道中繼驛站，周邊有新庄里長用心照顧可食地景區外，還有多功能的休閒空間，且三芝區公所在今年初完成西瓜造型多元遊具，吸引許多鄰近的家長帶著小朋友到公園遊玩放電，為強化新庄自行車公園西瓜造型特色，公所6月底設置造型別具西瓜特色地景，成為民眾休憩及拍照打卡互動的景點。
三芝區長賴小萍說，7月6日辦理西瓜推廣活動，宣傳三芝優質西瓜，與新北行動支付NewTaiPAY合作，只要下載註冊APP，至會場新北市資訊中心攤位掃描活動QRcode，即可現場領取價值100元優惠券，數量有限，兌完為止。今年在地企業龍巖及國寶集團北海福座也參與及支持活動，提供摸彩品贊助抽獎，最大獎包含電視等家電大獎，歡迎大家共襄盛舉。
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