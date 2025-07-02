快訊

夏令營2個月10萬 雙薪家庭暑假無後援花錢又燒腦

生態攝影機意外拍到已滅絕「林中仙子」 清晰照曝光專家嗨翻：奇蹟的開始

仙塔律師捲靈骨塔案　昔語錄曝光掀熱議：原來早就不演了

聽新聞
0:00 / 0:00

新北三芝「海風西瓜」聞名 7月6日辦西瓜趣味競賽與市集

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市三芝區公所7月6日將在新庄自行車公園，舉辦2025新北市三芝區夏日西瓜鑑賞。圖／三芝區公所提供
新北市三芝區公所7月6日將在新庄自行車公園，舉辦2025新北市三芝區夏日西瓜鑑賞。圖／三芝區公所提供

炎炎夏日西瓜正當時，新北市三芝區公所7月6日將在新庄自行車公園，舉辦2025新北市三芝區夏日西瓜鑑賞，現場展示各品種優質西瓜與瓜瓜大集合，更有西瓜趣味競賽、摸彩活動與小農市集，邀請民眾騎著鐵馬暢遊雙灣自行車道，享受三芝無敵海景。

新北三芝西瓜種植面積約30公頃，是新北最大產區，種植包含華寶、鳳光、新蘭、甜美人、黑美人與黛安娜等西瓜品種，在陽明山清澈水源灌溉與海風吹拂下，口感爽脆，清甜而不膩，形成特有的海風西瓜，又因三芝曾為先總統李登輝故居，故冠以「總統牌西瓜」的美名。

而新庄自行車公園是北海岸雙灣自行車道中繼驛站，周邊有新庄里長用心照顧可食地景區外，還有多功能的休閒空間，且三芝區公所在今年初完成西瓜造型多元遊具，吸引許多鄰近的家長帶著小朋友到公園遊玩放電，為強化新庄自行車公園西瓜造型特色，公所6月底設置造型別具西瓜特色地景，成為民眾休憩及拍照打卡互動的景點。

三芝區長賴小萍說，7月6日辦理西瓜推廣活動，宣傳三芝優質西瓜，與新北行動支付NewTaiPAY合作，只要下載註冊APP，至會場新北市資訊中心攤位掃描活動QRcode，即可現場領取價值100元優惠券，數量有限，兌完為止。今年在地企業龍巖及國寶集團北海福座也參與及支持活動，提供摸彩品贊助抽獎，最大獎包含電視等家電大獎，歡迎大家共襄盛舉。

新北三芝西瓜種植面積約30公頃，是新北最大產區。圖／三芝區公所提供
新北三芝西瓜種植面積約30公頃，是新北最大產區。圖／三芝區公所提供
新庄自行車公園是北海岸雙灣自行車道中繼驛站，三芝區公所在今年初完成西瓜造型多元遊具。圖／三芝區公所提供
新庄自行車公園是北海岸雙灣自行車道中繼驛站，三芝區公所在今年初完成西瓜造型多元遊具。圖／三芝區公所提供

自行車 西瓜

延伸閱讀

民間救護車「無照駕駛」撞死騎士 新北衛生局擬開罰最高50萬元

富含纖維、茄紅素、胡蘿蔔素 每天吃西瓜健康嗎？

新北三芝超夯賞花景點 山豬堀荷韻蓮蓮花開飄香

西瓜切開可以放多久？切開的西瓜保鮮4要訣，最關鍵2事沒做到容易壞掉！

相關新聞

北投機廠增電動公車停放站 蔣萬安喊：年底電動公車破一千輛

台北市府與北捷、大南汽車公司合作，將捷運北投機廠閒置空間，打造電動公車共享充電場域，設置提供22個充電席位，同時將21輛...

《新北社區之美》跨越2任市長 發表日有個令人揪心巧合

新北市社會局最近發表新書《新北社區之美》，執筆者、社會局專員陳清貴從2013年開始寫，跨越2任新北市長、2任社會局長，終...

三重果菜遷移案 民眾擬赴新北議會抗議「蘆洲人不是沒有反對聲音」

三重果菜市場都更案與蘆洲南北側銀河灣計畫地方意見兩極，蘆洲民眾自組社群，擬在8月底到新北市議會抗議「蘆洲人不是沒有反對聲...

大罷免726投票 侯友宜：非上班時間與立委站在一起

大罷免將於7月26日投票，藍營立委皆在找黨內大咖站台，喊話支持者出來投下不同意票。新北市長侯友宜表示，在非上班時間，都全...

歡慶兒藝節 新北鶯歌陶瓷博物館打造小怪獸大世界

2025年新北市兒童藝術節以怪獸世界為主題盛大展開，鶯歌陶瓷博物館將於7月12日至7月20日推出小怪獸大世界活動，結合兒...

遠離幽靈捕撈風險 新北將推「流刺網退出東北角」保育生態

新北沿海線長達145公里，擁有豐富海洋資源，為保育生態，新北農業局預計在今年7月中旬公告修正規範，流刺網退出東北角3海浬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。