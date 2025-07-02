與孤獨共處的他在社宅找到心靈依靠 78歲獨老的第二人生

78歲的闕國棟，曾經是公務員、遠赴巴西的移民，如今是新北市土城員和青年社會住宅的一名獨居長者。與子女關係疏離，選擇從三代同堂的家庭中搬出，靠著中低收入身分與年齡優先抽籤入住社會住宅，這一搬，成了他人生的轉捩點。

2022年11月30日，闕國棟成為這間社會住宅第一批入住者，以優先戶身分抽中第98順位，在112個名額中幸運獲選。「抽到那天真的很開心，像上天幫我安排的，」他感慨地說。原本住在汐止，和孩子三代同堂，卻因彼此互動不多，「我想要有自己的空間，他們也想過自己的生活，」最終他選擇搬離家庭，尋找能真正喘口氣的地方。更無奈的是，家中房子因兒子誤信詐騙集團而被典當、變賣，恰巧也在那段低潮時期抽中社宅，「真的覺得是上天在幫我，讓我在最需要的時候有個安身立命的地方。」

新北市社會住宅採「評點制」分配機制，依申請者的身分類別加總點數，作為排序依據。78歲的闕國棟因符合「75歲以上長者」與「中低收入戶」兩項資格，累計獲得8分，在112個名額中排上第98位，順利出線。對他而言，能從數百人中脫穎而出，是一場珍貴的機緣，也象徵著一段新生活的開始。

社會住宅成為他的第二個家，也成為晚年生活的支撐點。「這裡就像飯店，一張卡就能進出，生活機能很好。13.7坪雖然不大，但我三餐自己煮，過得很充實。」他笑說，住在這裡後，不僅身心變健康，也覺得「和這裡相見恨晚」。

闕國棟年近八旬，生活能自理且規律。每天早上他都會前往社區健身房，跑跑步、踩踩腳踏車，維持體力與健康。三餐常親自料理，每周會騎單車到附近的全聯採買，再回家備餐。他笑說，人老了騎機車危險，乾脆報廢掉，腳踏車反而安全又環保。他每天也會主動下樓和物業人員、保全聊天，日子過得充實自在。

闕雖然行動自如，但仍被列為「高關懷戶」。安杰物業主任羅台財指出，全社區536戶，目前有31戶為高關懷戶，獨居、年長、身體狀況特殊者都會列入，「闕大哥幾乎每天會主動來櫃檯報到，有時候出門看醫生，也會事先說一聲，回來也會報平安，是社區的模範生。」

除了基本生活，社區管理團隊也試著打造更多互動與關懷。羅台財說，工作人員每天24小時輪班值勤，也會注意是否有住戶多日未出門，主動關心，平常也會辦理防詐騙、衛教等。

闕國棟坦言，與孩子不常聯繫，也無法常見到孫女，想念孫女時，就到幼稚園偷偷看她一眼。

儘管家庭關係疏離，但他早已釋懷。「一開始會痛苦，但後來就看開了。人生嘛，到最後還是要靠自己。」他也鼓勵其他老人家退休時要選擇領月退而非一次領，「老了才有基本保障。」

經歷離婚、移居南美，如今他選擇回到台灣，住進社宅，享受獨立生活。他感慨道：「如果沒有抽中這裡，我現在還在跟兒子媳婦爭執柴米油鹽，現在的我快樂多了。」

他不再執著於修補破碎的家庭關係，反而把握當下，過好每一天。也希望社區能多設置一些活動空間，讓年長者能下棋、打牌、聊天，「人老了，朋友愈來愈少，有地方可以聚一聚，真的差很多。」