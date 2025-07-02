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宣示逐步拆天橋！蔣萬安拍板再拆近國小的3座陸橋

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
市長蔣萬安本周市政會議再度拍板，今年市府預計再拆興雅、銘傳、三興3座陸橋，皆位於國小旁邊。記者林麗玉／攝影
市長蔣萬安本周市政會議再度拍板，今年市府預計再拆興雅、銘傳、三興3座陸橋，皆位於國小旁邊。記者林麗玉／攝影

先前和平新生天橋拆除，一度引發居民反彈，現和平新生天橋已拆除完成，打開路口天際線。北市長蔣萬安本周市政會議再度拍板，今年市府預計再拆興雅、銘傳、三興3座陸橋，皆位於國小旁邊。

蔣也再度裁示，「以人為本」交通，加上高齡及身障權益，「逐步拆除天橋，絕對是正確的方向」。

蔣萬安本周市政會議聽取工務局工作報告，今年市府預估將拆除興雅、銘傳以及三興三座陸橋，蔣也指示局處評估拆除前召開地方說明會，要充分的跟民眾來溝通，請新工處邀集學校家長，包括在地里長等，如果周邊有商圈的自治會等，也要蒐集其意見，做相關的評估。

蔣說，聽取在地居民的意見是作為拆除天橋與否很重要的考量，另一方面也要透過監測的數據，來了解實際使用人次，這也是一個很具有說服力的數字。今年市府列入評估拆除的這三座天橋，也要請新工處無預警監測一段時間實際的使用人次，若在地方說明會上碰到反對意見，也會是一項很重要說服的數據指標。

蔣說，未來拆除天橋作業，市府就是依照今天新工處所提SOP執行，蔣說，天橋是早年「車本位」產物，也就是讓開車族有優先的用路權，將行人與學童要求他們走到天橋；現在道路當然是「以人為本」，再加上高齡化的社會及照顧各年齡層及身障朋友權益，所以「逐步拆除天橋，絕對是正確的方向」。

另外，針對使用率很低的天橋，蔣說，除了拆除以外，其實也可以想想有沒有可能作為其他的用途，比如他去年到美國紐約考察，有去看High Line Park原本是廢棄的高架鐵路，經過政府與民間共同努力，再利用鐵道的空間以及周邊社區，成為紐約市現在最熱門人氣景點的一個區域。所以一座天橋有沒有可能成為一條爬滿綠色植物，甚至有流水、水池的地標，要請新工處的同仁朝這個方向來思考。

市長蔣萬安本周市政會議再度拍板，今年市府預計再拆興雅、銘傳、三興3座陸橋，皆位於國小旁邊。記者林麗玉／攝影
市長蔣萬安本周市政會議再度拍板，今年市府預計再拆興雅、銘傳、三興3座陸橋，皆位於國小旁邊。記者林麗玉／攝影
市長蔣萬安本周市政會議再度拍板，今年市府預計再拆興雅、銘傳、三興3座陸橋，皆位於國小旁邊。記者林麗玉／攝影
市長蔣萬安本周市政會議再度拍板，今年市府預計再拆興雅、銘傳、三興3座陸橋，皆位於國小旁邊。記者林麗玉／攝影

紐約 蔣萬安 身障

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