宣示逐步拆天橋！蔣萬安拍板再拆近國小的3座陸橋

先前和平新生天橋拆除，一度引發居民反彈，現和平新生天橋已拆除完成，打開路口天際線。北市長蔣萬安本周市政會議再度拍板，今年市府預計再拆興雅、銘傳、三興3座陸橋，皆位於國小旁邊。

蔣也再度裁示，「以人為本」交通，加上高齡及身障權益，「逐步拆除天橋，絕對是正確的方向」。

蔣萬安本周市政會議聽取工務局工作報告，今年市府預估將拆除興雅、銘傳以及三興三座陸橋，蔣也指示局處評估拆除前召開地方說明會，要充分的跟民眾來溝通，請新工處邀集學校家長，包括在地里長等，如果周邊有商圈的自治會等，也要蒐集其意見，做相關的評估。

蔣說，聽取在地居民的意見是作為拆除天橋與否很重要的考量，另一方面也要透過監測的數據，來了解實際使用人次，這也是一個很具有說服力的數字。今年市府列入評估拆除的這三座天橋，也要請新工處無預警監測一段時間實際的使用人次，若在地方說明會上碰到反對意見，也會是一項很重要說服的數據指標。

蔣說，未來拆除天橋作業，市府就是依照今天新工處所提SOP執行，蔣說，天橋是早年「車本位」產物，也就是讓開車族有優先的用路權，將行人與學童要求他們走到天橋；現在道路當然是「以人為本」，再加上高齡化的社會及照顧各年齡層及身障朋友權益，所以「逐步拆除天橋，絕對是正確的方向」。