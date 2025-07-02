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母親溫暖身教影響 重慶國小王諄知恩惜福獲總統教育獎

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
獲總統教育獎重慶國小王諄（中）在母親溫暖身教影響下，懂得知福惜福，不定期捐款給台東聖母醫院，也會和家人到榮民之家探訪長者。記者劉懿萱／攝影
獲總統教育獎重慶國小王諄（中）在母親溫暖身教影響下，懂得知福惜福，不定期捐款給台東聖母醫院，也會和家人到榮民之家探訪長者。記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜今接見新北21位獲總統教育獎及奮發向上獎學生。侯說，這21位孩子面對身體病痛、家庭變故或經濟壓力時，選擇積極向前，用行動翻轉命運。今年獲總統教育獎的重慶國小王諄，由母親獨立照顧，家裡經濟雖不寬裕，仍知恩惜福捐款給台東聖母醫院，並熱衷推廣原住民文化。

獲總統教育獎重慶國小王諄在母親溫暖身教影響下，懂得知福惜福，不定期捐款給台東聖母醫院，也會和家人到榮民之家探訪長者。此外，他也熱衷推廣原住民文化與族語，獲全國卑南語朗讀特優，展現文化自信。王諄母親今也陪同出席，她說，雖然沒有豐富物資，但從小給孩子的身教言教及陪伴，意外得到肯定，希望兩個孩子能繼續往善的方向前進。

同樣獲總統教育獎的金山國小陳秉希，面對先天聽損，需要長期配戴助聽器，但仍努力不懈且保持樂觀開朗投入舞蹈、田徑及朗讀領域學習，並立志成為奧運選手，讓全世界看見台灣。

台北海洋科技大學鄭漢琮則克服小兒麻痺症限制，成為帕運國手，積極將輪椅網球引進台灣，即使失去左腿，他仍以自身經歷鼓舞影響更多身障者，今年獲總統教育獎。

中和高中塗煜鈞身患罕見疾病粒線體病變，需坐輪椅，不過他仍保持積極正向，2021年獲總統教育獎，今年也獲奮發向上獎；碧華國中王潔沂則罹患脊髓性肌萎縮症，從小忍受病痛考驗，即便開刀住院，也從未鬆懈課業，校內外書法比賽屢獲佳績，並曾榮獲總統府2023年新春開筆大會金獎榮譽，今年獲奮發向上獎。

獲總統教育獎的金山國小陳秉希（右二），面對先天聽損，需要長期配戴助聽器，但仍努力不懈且保持樂觀開朗投入舞蹈、田徑及朗讀領域。記者劉懿萱／攝影
獲總統教育獎的金山國小陳秉希（右二），面對先天聽損，需要長期配戴助聽器，但仍努力不懈且保持樂觀開朗投入舞蹈、田徑及朗讀領域。記者劉懿萱／攝影
中和高中塗煜鈞身患罕見疾病粒線體病變，需坐輪椅，不過他仍保持積極正向，2021年獲總統教育獎，今年也獲奮發向上獎。記者劉懿萱／攝影
中和高中塗煜鈞身患罕見疾病粒線體病變，需坐輪椅，不過他仍保持積極正向，2021年獲總統教育獎，今年也獲奮發向上獎。記者劉懿萱／攝影
重慶國小王諄獲總統教育獎與母親相擁。記者劉懿萱／攝影
重慶國小王諄獲總統教育獎與母親相擁。記者劉懿萱／攝影

捐款 母親

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