北投機廠增電動公車停放站 蔣萬安喊：年底電動公車破一千輛

台北市府與北捷、大南汽車公司合作，將捷運北投機廠閒置空間，打造電動公車共享充電場域，設置提供22個充電席位，同時將21輛288路線公車改為電動公車。市長蔣萬安今出席記者會表示，北市目標今年底達到一千輛電動公車。

蔣萬安致詞表示，台北市寸土寸金，要尋覓共享電動汽車停放空間，需要土地及用電，因此北捷、客運業者等在2023年啟用計畫後，今天順利完工。同時，北市已有886輛電動公車，為了持續推動市區公車全面電動化進程，今年底目標完成一千輛電動公車。

大南汽車董事長賀政表示，除了開闢新的電動公車共享充電場域外，公司也將行駛往返重慶北路、南京東路及市府周邊的288路線，共計21輛汰換為電動公車。車輛為創奕能源所產，車型為高容量350度電，基本配備主被動ADAS駕駛輔助系統。

大南汽車補充，建置費用約九千多萬元，市府分攤49%，而該停車場域的充電時間，是在夜間12點到下午6點，利用北捷尖峰之外的餘電使用，達到電費節約的效益，各家電動巴士也能支付成本費用，即可停放車輛。

在消防安全系統，大南汽車介紹，場站內配置40萬元購置的國外灑水設備，移動式的細水霧設備，能夠快速接上消防栓，也由於輕薄特性，可快速一至兩車之間製作出水牆，阻隔火勢蔓延。同時，配備鋰電池專用滅火器。