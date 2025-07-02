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依托咪酯毒品查緝量多 北市聯醫研討會提升辨識力

中央社／ 台北2日電

警方查緝依托咪酯類毒品如「喪屍煙彈」案件數多，北市聯醫今天召開研討會邀檢警、醫療等專家討論濫用毒品現況並提因應策略，盼提升北市醫護等對依托咪酯類毒品辨識力。

台北市聯合醫院上午召開「114年度依托咪酯危害防治記者會暨實務研討會」，聯醫新聞資料指出，台北市警察局統計，去年至今年4月查獲依托咪酯類毒品嫌犯1023人、毒品煙彈6902顆。

北市警局統計資料顯示，今年破獲毒品案，依托咪酯類毒品占29.53%，相較於去年10.35%，呈現翻倍成長，顯示毒品防治工作刻不容緩。

聯醫指出，今天召開防治依托咪酯類毒品研討會，邀司法、醫療、警政與鑑識等領域專家學者參與，期盼用實際案例探討依托咪酯濫用現況，並提出因應策略，包含台北地方檢察署張友寧主任檢察官等人都出席。

此外，聯醫新聞資料提到台灣大學法醫學研究所所長翁德怡建議，因依托咪酯類藥物在體內代謝快，未於黃金時內採檢，原型藥物在尿液濃度恐低於現行法定閾值，難成司法舉證依據，相關單位可下修檢出閾值或比照K他命把主要代謝物納入檢測標的。

聯醫昆明防治中心主任王建淳透過資料指出，研討會內容涵蓋毒品藥理特性、案件偵查與審理流程等結合理論與實務的主題，盼能協助北市如醫護、心理師、社會工作人員等掌握最新毒品趨勢，一起面對毒品防治的嚴峻挑戰。

北市毒品危害防制中心表示，若民眾或其親友有毒品困擾，可撥24小時毒防諮詢專線0800770885將提供多元服務。

司法 毒品

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