《新北社區之美》跨越2任市長 發表日有個令人揪心巧合

新北市社會局最近發表新書《新北社區之美》，執筆者、社會局專員陳清貴從2013年開始寫，跨越2任新北市長、2任社會局長，終於完成。6月30日發表日，恰巧是去年病逝的前局長張錦麗冥誕，陳清貴有將這本書帶到張長眠的臻愛園，寫下新詩「沉眠的火山」，追憶這位有著革命情感的長官。

「沉眠的火山」寫到，我捧著與您承諾的新書，剛打樣完成墨痕未乾，內中有您踏過的足跡，風一陣吹來，刷刷翻頁，像是您快速的閱讀，如師如友溫潤的指導，雲嵐乍散山野清明，彷彿再次沐浴您的春風。

30日新書發表會由副市長劉和然主持，許多社區人士出席助陣，熱鬧滾滾。陳清貴說，在採訪社區過程得到許多感動，可以感受到每個社區就像一個大家庭，在理事長、總幹事帶領下，志工團隊群策群力，一起服務、一起歡聚，人人臉上洋溢著笑容，真心相待，有時感覺比家人還親。

市長侯友宜在這本書的序強調「雙和」概念，新北有1032個里辦公室、469個社區發展協會，兩者若能和諧、合作，就像鳥的雙翼，讓這隻新北大鵬鳥，能在全國各項公共建設、社會福利等競賽中展翅翱翔且名列前茅。

《新北社區之美》收錄新北18處社區的人文故事，從山巔到海湄，從城市到鄉間。現任社會局長李美珍說，新北社區之美，美在有地方風味，有各自小產業的美味，有社區小旅行的驚喜，還有濃濃人情味。