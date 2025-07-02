三重果菜遷移案 民眾擬赴新北議會抗議「蘆洲人不是沒有反對聲音」

三重果菜市場都更案與蘆洲南北側銀河灣計畫地方意見兩極，蘆洲民眾自組社群，擬在8月底到新北市議會抗議「蘆洲人不是沒有反對聲音」。新北市議員李倩萍直言，市長說民眾、民代「都知道、也同意」，實情卻是直到2020年3月該案才莫名其妙蹦出來，銀河灣號稱要打造水岸觀光休憩專區，實際是包裹者糖衣的果菜市場，拒絕市府黑箱作業。新北市城鄉局回應，所有會議都有記錄，何來黑箱？

蘆洲居民抗議三重果菜市場搬遷至蘆洲，目前已自組千人群組，研擬在8月新北市議會臨時會到場抗議，群組內民眾也紛紛投書內政部國土署，想要一人一封信拯救蘆洲。

李倩萍指出，早在2015年5月19日內政部都市計畫委員會第851次會議即明確審議通過三重果菜市場「原地重建」方案，當時市府甚至高調發出新聞稿，宣稱是「三重市場翻轉再生」的重要里程碑。

但到2020年3月，市府擅自在都委員會專案小組提出銀河灣計畫，將三重果菜市場規畫遷至蘆洲，4月1日才公告規畫採購案，形同「先射箭再畫靶」。

李倩萍說，地方強烈反彈後才開始補辦說明會，重大變更至今仍未公展，也是內政部要求補辦程序的主因。2024年6月1日，市長侯友宜又突稱「原地重建與遷建蘆洲兩案併陳」，前後說法矛盾，將責任推給市民與中央。

李倩萍批評，2019年計畫書上也就是公展內容中載明的規畫大台北農產品集貨場，而非三重果菜市場的遷建案，三重果菜市場遷移蘆洲硬塞進當地居民生活藍圖之中，未免過於傲慢。

李倩萍說，國土署認為三重果菜市場從「原地重建」轉為「異地遷建」屬重大政策變動，應補辦公開展覽程序，且原案亦須同步重審，距離完成程序仍有重大缺口。

新北城鄉局回應，因應三重果菜市場發展並建構完整三蘆地區未來發展願景，侯友宜市長親自主持2020年9月21日「三蘆地區市政茶會」向當地民意代表說明三重果菜市場搬遷原因及必要性，也闡述整體銀河灣規畫構想，現場出席民意代表並無反對意見，後續農業局、城鄉局、經發局等單位亦舉辦地方說明會至少7場次溝通說明。

城鄉局說，蘆洲南北側區段徵收區案報部審議後，經內政部召開6次專案小組含一次土徵聯審，審議期間新北市府也於歷次小組會議中，針對所涉交通、土地使用規畫等議題相關完整說明及討論，並於第六次小組獲小組委員共識後，續提內政部土徵小組審議，相關資料均可以於內政部國土署網頁公開查詢，何來審議黑箱之論。

城鄉局說，為尊重整體都市計畫審議程序，本府後續會配合內政部都委會審議決議，進行再公展作業，新北市政府呼籲，本案仍應回歸都市計畫審議專業，而非淪為政治口水。