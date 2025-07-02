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台北市副市長張溫德訪斯洛伐克 深化智慧城市交流

中央社／ 布拉格1日專電

台北市副市長張溫德與斯洛伐克布拉提斯拉瓦舊城區市長瓦加奇，6月30日簽署合作瞭解備忘錄，象徵兩市在智慧城市與創新發展的友好連結。張溫德表示，將促進雙方在都市更新、交通、環保等領域合作，推動雙邊貿易、投資與觀光往來。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，張溫德偕環保、都市更新局與文化局處長等人於6月30日訪斯洛伐克。在駐斯洛伐克代表李南陽與國會議員克萊納特（Dana Kleinert）見證下，張溫德與布拉提斯拉瓦舊城區市長瓦加奇（Matej Vagač）共同簽署合作瞭解備忘錄，象徵兩市在智慧城市及創新發展上的友好連結。

張溫德表示，兩市將根據該合作瞭解備忘錄，致力促進市政管理、都市更新、交通、環境保護、永續發展與智慧城市等領域合作，另將共同鼓勵文化創意及創新產業，促進雙邊貿易、投資與觀光往來。

李南陽致詞指出，身為布拉提斯拉瓦舊城區榮譽市民，樂見雙方今天完成簽署合作瞭解備忘錄。此為合作的開始，跳脫傳統的外交語言，而是以人為本，包含推動學生、業者與市民間的福祉，雙方未來將於都更、創新、旅遊等各方面深化互動。

張溫德隨後在駐斯洛伐克代表處安排下，拜會今年3月訪台的布拉提斯拉瓦省長德羅巴（Juraj Droba），雙方就推動新創合作意見交換。張溫德邀請布拉提斯拉瓦省率新創業者團赴台，將協助促成雙邊業者交流合作，創造更多商機。

此次台北市府訪斯洛伐克是今年3月斯洛伐克多位市長團赴台參加「智慧城市展」的延續，訪團成員親身體驗台灣在智慧城市建設、高科技應用與城市治理方面的創新實力。

北市府 斯洛伐克 都市更新

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