都更取經…蔣萬安派副市長張溫德訪斯洛伐克舊城區簽署MOU

繼北市長蔣萬安出訪巴黎，北市副市長張溫德也率團訪歐，代表蔣萬安參加維也納舉行的世界城市高峰會市長論壇。並與斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦舊城區市長瓦加西，簽署合作瞭解備忘錄，將展開都更、環保、文化等市政議題合作。

張溫德表示，透過這次的瞭解備忘錄，未來兩市將在都更、環保、文化、交通、永續、智慧城市、投資、貿易、觀光、新創產業等方面進行具體的交流合作，讓兩市的市民都受益。同時，也希望藉此能更深化台灣與斯洛伐克的雙邊關係，讓台北與舊城、台灣與斯洛伐克的友誼長存。

瓦加西市長說，簽署的合作瞭解備忘錄為兩市未來更多合作提供框架，從公共治理經驗交流、城市韌性專案、交通與環境永續，到創新發展、智慧解方與文化推廣等。他說，他特別珍惜台北在這些領域上為舊城區帶來的啟發，無論是公共治理中的創新作法、智慧城市的應用，或是將現代科技與文化遺產巧妙融合的能力。

北市府表示，這次簽署合作備忘錄的契機，來自於今年3月份，斯洛伐克首都舊城區副市長伊爾斯（Erik Illéš）率團來台北參加智慧城市展並拜會北市府，初步達成互相合作的共識。後來，經過雙方密切聯繫，在短短的三個多月內，台北市回訪並簽署合作瞭解備忘錄，兩市積極交流合作。

另外，在駐斯洛伐克代表處的安排下，張副市長一行也前往拜會斯國友台的老朋友、布拉提斯拉瓦省長德羅巴（Juraj Droba），雙方相談甚歡。德羅巴省長曾五度造訪台灣，號稱「台灣專家」的他更幽默說到，因為太常訪台，讓太太十分好奇台灣的魅力，所以下次一定會帶太太同行。