快訊

台積電將爽領大紅包！美參院加碼半導體蓋廠優惠 2026年前動工適用

又槓上！馬斯克再轟大而美法案嗆「組新政黨」 川普回擊：調查你公司拿多少補助

川普稱以色列同意60天停火條件 警告哈瑪斯不接受「情況只會更糟」

聽新聞
0:00 / 0:00

都更取經…蔣萬安派副市長張溫德訪斯洛伐克舊城區簽署MOU

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長張溫德率團訪歐，代表蔣萬安參加維也納舉行的世界城市高峰會市長論壇。並與斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦舊城區市長瓦加西，簽署合作瞭解備忘錄，將展開都更、環保、文化等市政議題合作。圖／北市府提供
北市副市長張溫德率團訪歐，代表蔣萬安參加維也納舉行的世界城市高峰會市長論壇。並與斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦舊城區市長瓦加西，簽署合作瞭解備忘錄，將展開都更、環保、文化等市政議題合作。圖／北市府提供

繼北市長蔣萬安出訪巴黎，北市副市長張溫德也率團訪歐，代表蔣萬安參加維也納舉行的世界城市高峰會市長論壇。並與斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦舊城區市長瓦加西，簽署合作瞭解備忘錄，將展開都更、環保、文化等市政議題合作。

張溫德表示，透過這次的瞭解備忘錄，未來兩市將在都更、環保、文化、交通、永續、智慧城市、投資、貿易、觀光、新創產業等方面進行具體的交流合作，讓兩市的市民都受益。同時，也希望藉此能更深化台灣與斯洛伐克的雙邊關係，讓台北與舊城、台灣與斯洛伐克的友誼長存。

瓦加西市長說，簽署的合作瞭解備忘錄為兩市未來更多合作提供框架，從公共治理經驗交流、城市韌性專案、交通與環境永續，到創新發展、智慧解方與文化推廣等。他說，他特別珍惜台北在這些領域上為舊城區帶來的啟發，無論是公共治理中的創新作法、智慧城市的應用，或是將現代科技與文化遺產巧妙融合的能力。

北市府表示，這次簽署合作備忘錄的契機，來自於今年3月份，斯洛伐克首都舊城區副市長伊爾斯（Erik Illéš）率團來台北參加智慧城市展並拜會北市府，初步達成互相合作的共識。後來，經過雙方密切聯繫，在短短的三個多月內，台北市回訪並簽署合作瞭解備忘錄，兩市積極交流合作。

另外，在駐斯洛伐克代表處的安排下，張副市長一行也前往拜會斯國友台的老朋友、布拉提斯拉瓦省長德羅巴（Juraj Droba），雙方相談甚歡。德羅巴省長曾五度造訪台灣，號稱「台灣專家」的他更幽默說到，因為太常訪台，讓太太十分好奇台灣的魅力，所以下次一定會帶太太同行。

都更 蔣萬安 斯洛伐克 北市府

延伸閱讀

蔣萬安：民眾關心民生議題 而非只搞政治不做正事

北捷遊憩開幕 蔣萬安：未來5年盈餘目標5億元

讓專業來..北捷遊憩公司成立 蔣萬安喊目標：朝5億盈餘發展

花蓮、南投縣黨部遭搜索 蔣萬安：司法是否公平公正民眾會檢驗

相關新聞

都更取經…蔣萬安派副市長張溫德訪斯洛伐克舊城區簽署MOU

繼北市長蔣萬安出訪巴黎，北市副市長張溫德也率團訪歐，代表蔣萬安參加維也納舉行的世界城市高峰會市長論壇。並與斯洛伐克首都布...

蔣、盧市府擴大人才交流 學者盛讚的「城市治理專家」今調台中

台北、台中合作愈發緊密，尤其中市府今年成立捷運工程局，兩市長更簽署中捷藍線MOU。今天台北市都發局專門委員林芝羽商調台中...

熱浪來襲用電飆 北市停電陳情增4成

氣象預報未來1周天氣高溫炎熱，北市府前天啟動今年首度熱浪通報；天氣熱、用電飆高，台北市長蔣萬安昨天說，今年北市500戶以...

新北強化天燈管理 無標章可罰10萬

新北市議會昨審查天燈永續發展自治條例，議員林裔綺突襲提案要求提前審議，通過三讀。審查過程對罰款上、下限激烈討論，經過協商...

北捷成立遊憩公司 蔣萬安：目標盈餘5億元

台北捷運公司為提高業外收入，昨成立遊憩公司，北捷旗下兒童新樂園、貓纜、小巨蛋等，將朝企業化經營，市長蔣萬安昨喊出目標朝「...

新北瑞芳猴硐車站增設無障礙電梯 地方盼農曆年前完工迎人潮

長期以來因缺乏無障礙設施而遭外界詬病的台鐵猴硐車站，近期終於啟動改善工程。在立法委員廖先翔的大力推動下，該站無障礙電梯設施的增設工程已於日前正式展開，預計於農曆春節前完工，為當地居民及觀光遊客提供更加友善與便利的交通環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。