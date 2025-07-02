蔣、盧市府擴大人才交流 學者盛讚的「城市治理專家」今調台中

台北、台中合作愈發緊密，尤其中市府今年成立捷運工程局，兩市長更簽署中捷藍線MOU。今天台北市都發局專門委員林芝羽商調台中市政府捷運工程局專委，她承諾將延續北市經驗、貢獻故鄉；學者盛讚她是具前瞻視野的城市治理專才。

林芝羽任職北市府23年，起初3年服務於建管處建照科，發照往往須1至數月不等時間，她曾創下一天發照紀錄。後來，林芝羽轉任都發局都市設計科，從基層做起，一路爬升至科長，再升任專委，期間成為北市2024年推出降溫城市政策的幕後推手之一。

「都發局時任局長王玉芬委託我擔任城市降溫專案整合的負責人」，林芝羽提及，這是從規畫角度提出氣候調適政策，考量因素包含實務與政策面的結合、哪些局處能達到目標等，而她必須把府級想法、市政方向考慮在先，再從科學數據、後續操作方式去找出一個大家都能理解的共識。

林芝羽的專業在於都市設計、都市規畫、建築設計等等，在北市府服務超過20載，經手西區門戶計畫、東區空橋及生態廊道專案、東區商圈再造，磨練協調組織能力，更重要的是能解決問題，「面對不同局處各自本位主義時，我們如何協調出大家能夠接受的方案」，她強調降溫城市是需要市府多個局處一起努力達成的政策目標。

她說，要成就公共利益絕對沒辦法憑一個人的力量。民間的支持與專業往往是一個政策成就與否的關鍵。以降溫政策為例，國立成功大學建築學系特聘教授林子平率領的研究室科學數據基礎，加上貳本團隊在規畫上的專業整合，政策推動才能有堅強的後盾往前。

「這次做出離開的決定，對我來說真的很不容易」，林芝羽自我期許沒框架，也認為辛苦但開心的工作環境很重要，工作上的願景更是一股強大動力，自己一直珍惜北市非常優秀的資源及平台，也從中成長不少。

林芝羽坦言，自己想做一個不被定義的人，長遠來看，台中捷運七線齊發的規畫機會，在都市尺度及彈性上更有希望，台中市政府也給予一個信任的環境，讓她能持續累積經驗與影響力。

台中人的林芝羽說，在北市服務多年，不論法令基礎、不同部門的溝通協調等能力，確實蹲了一定的馬步；此次返鄉服務，雖然職等及條件與台北市不相上下，但延續台北市經驗、貢獻故鄉是一件非常光榮的事情，她盼能在橫跨都市設計、建管、土地徵收等多項議題的捷運線規畫發揮專才。

曾與北市府、中市府合作相關議題的林子平說，林芝羽是具前瞻視野的城市治理專才，曾領導台北市「體感降溫2°C」專案，開創以人體感受為核心的都市降溫政策，堪稱全台首例。她長期關注微氣候與空間介入的結合，善於整合都市設計、環境科學與政策工具，提出具體而可行的綠化與遮蔭策略。

他認為，林芝羽此刻加入台中市捷運工程局，正值七線齊發的轉型關鍵期，不僅為交通建設注入更完整的環境視角，也有助提升捷運沿線的通勤舒適度與城市韌性。

林子平表示，林芝羽的到任象徵台中市在重大公共建設中，主動導入氣候調適與永續城市的治理觀，展現從硬體建設走向軟實力整合的決心；她的加入，不只是專業補位，更是城市升級的催化劑，備受期待。