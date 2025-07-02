熱浪來襲用電飆 北市停電陳情增4成

氣象預報未來1周天氣高溫炎熱，北市府前天啟動今年首度熱浪通報；天氣熱、用電飆高，台北市長蔣萬安昨天說，今年北市500戶以上停電就有40多次，1999接獲的停電陳情也比去年同期增4成多，顯示現在用電是吃緊的。

氣象署昨再度針對北市等縣市發布高溫橙色燈號警示，呼籲民眾減少戶外活動。蔣萬安昨出席北捷遊憩公司開幕，蔣受訪時說，對民眾來講，在高溫來襲，開冷氣確實非常重要，因應高溫來襲，政府應該要思考國家整體能源政策走向。

北市研考會統計，台北市無預警停電陳情案，今年6月最後一周通報61件，比去年通報44件增加40%；前年同期也僅24通、2022年同期為28通。

蔣萬安說，氣象署再度發布高溫特報，北市橙色燈號，市府即刻啟動高溫因應措施，包括全北市740處路口行人機車停等紅燈秒數縮短，避免民眾曝曬在烈日之下；另也加強街道灑水，宣導攤商特別注意食安，及對於雇主要求留意在外工作同仁，要注意相關防暑。

新北市府市民廣場停車場昨天上午也無預警停電，現場一片漆黑，機車騎士摸黑找車，連自動繳費機也停擺，民眾一度無法進出，緊急通知台電派員處理才解決。