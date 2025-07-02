新北強化天燈管理 無標章可罰10萬

新北市議會昨審查天燈永續發展自治條例，議員林裔綺突襲提案要求提前審議，通過三讀。審查過程對罰款上、下限激烈討論，經過協商，業者拒絕稽查每次可開罰3000元以上、1萬元以下罰鍰，若偽造天燈標章將依照售出天燈數量，處1萬元以上、10萬元以下罰鍰。業者多樂見其成。

平溪天燈名揚國際，每月施放天燈約5萬盞、年約60萬盞，伴隨來的災害與垃圾，成為環境隱憂。2018年迄今共造成35件災損，2017年起，靠在地商家與民間團體捐獻天燈永續發展資金，對天燈災損給予補償，2019年後，捐贈意願降低，資金已用罄。

市府催生天燈自治條例，2020首度送議會審查，送法規會後沒下文，因屆期不連續等問題退回市府，去年3月再送議會審查。

自治條例明訂，業者應按預期供應天燈數量購買標章，並繳納永續發展費，作為相關天燈災損補償，市府將成立永續發展委員，決議標章樣式、永續發展金額度及後續永續發展基金管理。

案件送議會法規會討論，委員對罰則有意見，要求送大會討論。昨本來排在第三案，林裔綺提案請求大會提前審議，盼法條盡早通過，解決地方長久以來困擾，強化天燈管理。

第10至第12條罰款原本只規定上限1萬元，議員憂沒下限難執行。經發局修正，對於第10條業者規避、妨礙或拒絕稽查將開罰3000元以上、1萬元以下罰鍰，得按次罰。

第11條針對業者未黏貼、重複使用標章者，修正為依照售出天燈數量，處1萬元以上10萬元以下罰鍰；第12條對偽變造標章，修正為依售出天燈數處1萬元以上10萬元以下罰鍰。

經發局長盛筱蓉說，待完成行政程序會盡速公告。第10、第11條罰款部分，公布後給6個月緩衝期才實施；第12條因涉及偽變造標章，公告後就會上路。

業者表示支持市府制定自治條例，規範業者購買標章繳納永續發展費作為天燈災損補償，擔心不肖同業逃避規範造成不公平競爭，有賴政府從源頭管理杜絕弊端。