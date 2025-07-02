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北捷成立遊憩公司 蔣萬安：目標盈餘5億元

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北報導
北捷遊憩公司昨成立，台北市長蔣萬安（右三）、北捷遊憩公司董事長黃清信（左三）等共同出席啟動儀式。記者曾學仁／攝影
北捷遊憩公司昨成立，台北市長蔣萬安（右三）、北捷遊憩公司董事長黃清信（左三）等共同出席啟動儀式。記者曾學仁／攝影

台北捷運公司為提高業外收入，昨成立遊憩公司，北捷旗下兒童新樂園、貓纜、小巨蛋等，將朝企業化經營，市長蔣萬安昨喊出目標朝「盈餘5億元」發展，並稱「專業領域找專業的來」，要帶動觀光遊憩產業升級。

「這是北市觀光、遊憩非常重要里程碑。」蔣萬安昨出席開幕說，市府未來要建國際級羽球場，就可能會成為遊憩公司資產，讓體育、觀光、遊憩、娛樂演唱會等整體提升。遊憩公司成立是參考JR東日本、近畿鐵道集團等的經營模式，「專業領域就交專業的來」。

儘管北捷原本訂定目標是年盈餘6千萬元，蔣萬安昨也當場加碼表示，給遊憩公司目標是朝盈餘5億元發展，「這不會是不可能任務，不容易但可努力。」

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，遊憩子公司的三大業務中，貓纜即使近期漲票價，仍會受到氣候影響停駛。小巨蛋則是又碰上大巨蛋等新場館挑戰，兒童新樂園也可能多與企業合作等。北捷子公司必須有優劣勢（SWOT）分析。

議員詹為元認為，小巨蛋、貓纜、兒樂過去在北捷公司底下必須要有公益性，較無法利益極大化，遊憩公司將朝JR東日本的經營模式，未來還可能有飯店等多角經營。

議員許淑華說，5億元目標的確是很大壓力，但議會當初審查也設有停損點，5年如果無法達目標，也必須要做退場處理。

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北捷遊憩開幕 蔣萬安：未來5年盈餘目標5億元

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