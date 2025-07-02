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新北五股濕地賞燕 北市騎樓燕糞擾民

聯合報／ 記者邱書昱張策／連線報導
往年賞燕季吸引民眾至五股濕地一同欣賞燕群。圖／新北市高灘處提供
往年賞燕季吸引民眾至五股濕地一同欣賞燕群。圖／新北市高灘處提供

夏季進入家燕繁殖季，每年盛夏萬千燕子齊聚新北五股濕地，景象壯觀，夏日賞燕季26日開跑，共6場免費導覽。但北市騎樓燕子築巢，排泄物造成環境髒亂，北市野鳥學會推出糞便蒐集器，平衡生態與環境整潔。

五股濕地是北台灣最大燕群過境棲息地，每年7至8月傍晚，成千上萬燕子會自各地飛回，集結於濕地蘆葦叢過夜，成為暑期觀察生態的最佳場所，夏日賞燕季將開跑，鳥友期待。

相較新北的閒情雅致，北市騎樓卻慘遭家燕築巢排泄，市議員張文潔表示，市府應設法在野鳥棲地與環境整潔間平衡，例如推廣去年林業署與台北市野鳥學會合作，推出可以在燕巢下方安裝，減少排泄物汙染的「燕你好好板」。

環保局表示，家燕通常都會在騎樓下築巢，接獲陳情後，就會派員向店家、住戶提醒清掃，若在公共區域道路，由清潔人員處理。

北市野鳥學會指出，台灣常出現的燕子屬於夏季候鳥，大約在每年4月會從幾千公里遠的地方來台，約莫在冬天會離開。

學會表示，今年「燕你好好板」邁入第二階段，已全數發完，若民眾有需求，可到野鳥學會官網查詢。

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