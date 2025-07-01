新北天燈條例3讀通過 天燈需貼標章才能販售

用音樂讓世界看見台灣、看見汐止，成立25年的汐止城市愛樂管弦樂團，長期以來致力於培育在地孩子音樂藝術素養，不但獲得了教育部藝術教育貢獻獎，並且已經連續好幾年受邀到日本、歐洲、澳洲等世界各國去演出，今年也將再度與彰化市立管弦樂團一起組團，要到馬來西亞演出，進行一場國際音樂交流響宴。

2025-07-01 18:41