新北淡水楓樹湖公園步道 百年茄苳樹休憩好去處
新北市淡水區楓樹湖園區，過去種植許多的木蘭花，在農曆新年前後盛開，讓這裡成為淡水的賞花祕境，楓樹湖再生農園協會理事長張錫鍊表示，時序到了夏天，在楓樹湖還是有許多地方可以提供民眾避暑登山，就像是在入口處來的這一處茄苳公園，就是整個楓樹湖園區的精神指標，也提供在地居民休憩景點。
理事長張錫鍊說，這一棵茄苳樹有超過百年，不僅是在地的精神指標，在多年前，由市議員蔡錦賢在楓樹湖路口爭取設置的茄苳樹景觀園區，經過整理進行綠美化，也成為迎接眾多的遊客好地方。
茄苳公園是以環遶茄苳樹為中心，週圍以木造橋樑，還有石板步道所打造的園區，是許多登山客的中途休息點，因此理事長也說，希望民眾也能夠多來楓樹湖走步道，體驗楓樹湖在一年四季的美景。
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