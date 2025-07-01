在地25年！新北汐止城市愛樂 用音樂交流走向國際

用音樂讓世界看見台灣、看見汐止，成立25年的汐止城市愛樂管弦樂團，長期以來致力於培育在地孩子音樂藝術素養，不但獲得了教育部藝術教育貢獻獎，並且已經連續好幾年受邀到日本、歐洲、澳洲等世界各國去演出，今年也將再度與彰化市立管弦樂團一起組團，要到馬來西亞演出，進行一場國際音樂交流響宴。

汐止城市愛樂管弦樂團長高明清指出，是在1999年11月11日成立汐止城市愛樂的樂團，中間歷經多次淹水，第一批花了360萬買的樂器都淹水了，整個樂團大概有一半的學生都沒辦法練，一路走來25年了，汐止許多學校樂團，都是城市愛樂延伸出去的，包括汐止國小的弦樂團、青山國中小的弦樂團，所以，三個學校常常是在音樂會上聯合在一起，這對推廣音樂來說是很棒的一件事，這幾年不但看的到汐止遠離水患後的經濟發展，也看的到汐止孩子們在音樂上的展現，像最近在圖書館二樓演藝廳的演出，就有很多人來參與所謂的生活以外的音樂，音樂不再是殿堂裡面的音樂活動，而是可以在生活中享受的心靈響宴。

汐城愛樂協進會理事長何美英說，很開心汐城愛樂協進會能獲得教育部藝術教育貢獻獎，汐城愛樂管弦樂團在汐止經營已經25年，其實真的很不容易，在汐止居然能夠有一個國際型的管弦樂團成立25年持續在運作，並且致力於汐止在地的藝文、音樂的提升，有人說學音樂的小孩不會變壞，汐城愛樂是從小培養，汐止愛樂管弦樂團目前教學、樂團練習的地方就是在汐止火車站二樓的汐止藝文交流中心，交通更方便了，舒適的空間，讓孩子們有更安全方便的練習環境。

何美英提到，每年外交部都會邀請到不同的國家去表演，例如日本、德國、汶萊等等，除了疫情之外，每一年都到不同國家去表演，和彰化市立管弦樂團一起合作，也一起出去表演，而除了每個固定的星期六上午之外，樂團也在加緊練習中，因為，孩子們對於國際的表演也非常積極的在做練習，例如平時的時候，放學之後的晚上會來藝文中心練。

高明清表示，2017年城市愛樂、一個私人樂團能夠獨自帶著76個人去參加全世界36個國家的音樂交流，真的是一件非常棒的事情，而這一場國際音樂會也打響了汐城愛樂的名字，從隔年開始彰化市立管弦樂團就每年邀請跟城市愛樂合作，透過外交部的邀請，到世界各地去做音樂交流，讓汐止小朋友、大人、學音樂的人，可以有更大的世界觀，除了去表演，讓自己更有自信更有成就感之外，也看到世界上不同的族群對音樂的愛好跟專長，讓汐止的小朋友眼界越來越寬。