擴香石相片夾DIY 新北汐止秀峰關懷站長輩開心手作

為了鼓勵長輩多走出家門，汐止區的秀峰銀髮關懷據點，每一週都會安排多元課程，有體適能也有手作課程，這次邀請老師教導長輩手作擴香石相片夾，長輩們從石膏加水攪拌開始做，等到成品完成，都好開心秀給大家看。

一大早，20多位長輩到位於汐止區綜合運動場的秀峰銀髮關懷據點上課，這一週要上的是手作課，擴香石相片夾diy，在老師簡單的說明後，就輪到長輩們自己動手作，從石膏加水攪拌開始，跟著老師的步驟，一步一步跟著做，不但加進了自己喜歡的顏色，還有長輩展現繪畫天分，畫了一間房子，開心的秀給大家看，一起分享，很有成就感。

秀峰銀髮關懷站長陳依君指出，這一堂是手作課擴香石相片夾，有20多位的長輩來參加，秀峰站除了運動、韻律課以外，還有唱歌的課程，也有安排艾草薰香，長者來除了可以學東西，也可以和同伴合作完成作品，也能夠交朋友聊聊天，在家裡可能沒有晚輩陪著聊天，但是來關懷站，不止能夠運動，還兼顧了身心靈的健康，透過多元課程也能減緩長輩失智的可能，這個站已經邁向第五年，有很多長輩從第一年開始一直持續到現在，很歡迎有興趣的長輩加入。

長輩說很喜歡來到秀峰站上課，這次做擴香石，老師教導用石膏粉加水下去攪拌，再加入自己喜歡的顏色，然後倒入模型，再放進相片夾固定，等乾了就可以放自己的照片，感覺在這裡上課很快樂，而且都有辦不同的活動及課程，讓老人家頭腦也能動一動，像是有許多diy的課，手作讓自己的手更靈活，重要的是可以交朋友。