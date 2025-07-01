新北汐止仲夏音樂派對8/30登場 活動攤位要活潑青春

汐止區公所已經連續好幾年舉辦「仲夏音樂派對」，今年即將在8/30日登場，不但讓各校學生都有一個展演的舞台，也將再度和觀天下一起合作，邀請MOMO家族的哥哥姊姊到現場親子同樂，而為了讓活動更豐富，汐止區公所邀請各宣導單位，一起討論如何讓宣導攤位活動更活潑，讓仲夏音樂派對更精采。

汐止區公所主秘劉格偉表示，主要是針對今年汐止區仲夏音樂派對，預計在8/30日星期六舉辦，為了讓活動更豐富，邀請了一些宣導的單位，討論如何讓宣導內容跟宣導的方式，能夠契合仲夏音樂派對，讓活動充滿年輕的氛圍，請各參與的單位提出自己的創意跟想法，希望大小朋友在欣賞音樂的過程中，能夠在宣導部分也辦的更活潑更青春。

在協調會上，包括了警分局、稅捐、觀天下以及社福單位都出席參加，這次主要是討論在活動當天宣導攤位，要怎麼辦才能更符合仲夏音樂會的主題訴求。因為，當天參加的大小朋友不少，主辦單位希望宣導攤位也能夠朝向活潑年輕化，除了警分局有防詐宣導，社福單位也將規劃一些有趣的親子活動，消防單位也提出，夏天到了，除了會做一些水域安全宣導，如果有需要也可以帶小小消防衣，讓小朋友可以體驗一下，並且順便宣導滅火器使用方式。

汐止區仲夏夜音樂派對今年邁入第11個年頭，每年的音樂會都邀請在地學校一同共襄盛舉，還有MOMO哥哥姊姊到場，今年規劃豐富節目，時間在8/30日星期六，也熱情邀請汐止區市民一起到行政大樓前廣場前狂歡一夏！