新北淡水屯山里務農人口大減 地方盼中央劃出特農區

新北市淡水區屯山里位於淡水最北邊，也是鄰近三芝區的里別，不過在地農民及里長就反應過去這裡被畫為特定農業區，由於當中的限制相當嚴格，只能針對土地農作使用，地方青農就表示，屯山里目前人口老化嚴重，土地條件及務農人力的不足，已經讓這片土地不再適合農作，但居民也是要經濟支柱，這對於無法讓土地做為其他使用的情況下，讓在地居民相當困擾。

屯山青農陳韋宇表示，屯山早期又稱做石頭厝，顧名思義就是土地下有許多的大小石塊所堆積而成，無論是讓農用機具，或是人工來進行農作，都是一項非常困難的工作，加上屯山屬於偏遠地區，青年人口外移，及在地人口老化，有許多地主希望能夠就農地轉成其他用途來增加收入，但卻被特定農業區的國土計劃給限制。

屯山里長謝炳坤表示，這兩年中央國土署在推動國土計劃法，對於地方長期的聲音卻多次無法給予回復，這樣的特定農業區只能夠農作條件，也限制了地方的發展，要走觀光等路線，讓在地居民無所適從，因此也希望新北市農業局可以幫助他們向中央來爭取，別再用特定農業區的框架限制地方想要發展的未來。