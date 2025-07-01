北捷遊憩公司成立 議員：先讓貓纜轉虧為盈才有意義

為提高業外收入，台北捷運公司轉投資的北捷遊憩公司今天成立。國民黨議員詹為元對北捷成立專業遊憩公司樂觀其成；民進黨議員許淑華則要求若未達目標要有退場機制；民眾黨議員陳宥丞則要求讓不賺錢的貓纜轉虧為盈，才有意義。

北捷今天遊憩公司正式開幕，北市長蔣萬安出席致詞也喊出年盈餘5億元目標，並稱不容易，但要努力。詹為元認為，遊憩公司目前經營的場館包括小巨蛋、貓纜、兒童新樂園，過去在北捷底下必須要有一定的公益性質，的確無法發展「利益極大化」，不過成立遊憩公司之後，將朝JR東日本的經營模式，甚至未來還可能會有飯店等多角化經營，的確可借助日本經驗，可以帶動產業發展。

詹說，北捷遊憩場館經營回歸專業，他樂觀其成，不過未來議會、市府也要做好控管權，另外，也要盡快找到專業經理人。

民進黨議員許淑華則說，蔣萬安為遊憩公司提出5億元目標，的確對現在的遊憩公司來說，是很大壓力，不過議會當初審查時，也有設一個停損點，議會給遊憩公司5年時間，如果無法達到目標，也必須要做一個退場處理。