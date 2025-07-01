新北天燈自治條例三讀 偽變造標章最高罰10萬

新北市議會審查「新北市天燈永續發展自治條例」，新北市議員林裔綺今天突襲提案，要求提前審議，今天順利三讀。審查過程議員對於罰款上、下限激烈討論，經過協商，業者拒絕稽查每次可開罰3000元以上、1萬元以下罰鍰，若偽造天燈標章，將依照售出天燈數量，處1萬元以上、10萬元以下罰鍰，全案今天三讀通過。

天燈自治條例2020首度送新北市議會審查，卻在送議會法規會後沒有下文，後來因屆期不連續等問題退回市府，市府去年3月再送議會審查。

天燈自治條例明訂，天燈販售業者應按預期供應天燈數量購買標章，並繳納永續發展費，以利作為相關天燈災損補償，市府也將成立永續發展委員，決議標章樣式、永續發展金額度及後續永續發展基金管理。

案件送議會法規會討論，委員對於罰則卻相當有意見，要求送大會討論。

案件今天本來排在第三案，不過在地議員新北市議員林裔綺提案請求大會提前審議，希望法條能夠盡早通過，解決地方長久以來的困擾，強化天燈管理。

其中針對罰款部分，在第十至第十二條罰款原本都只規定上限1萬元，被不少議員認為沒有下限難以執行。

經過經發局修正，對於第十條業者規避、妨礙或拒絕稽查，將開罰3000元以上、1萬元以下罰鍰，得按次處罰。

第十一條則針對業者重複使用天燈標章，修正為依照售出天燈數量，處1萬元以上10萬元以下罰鍰；第十二條對於偽變造標章，修正為因售出天燈數量處1萬元以上10萬元以下罰鍰。

全案今天三讀，新北市經發局長盛筱蓉表示，將待完成相關行政程序後，就會盡速公告。

其中第十與第十一條罰款部分，會自公布後給予6個月緩衝期才實施；但第十二條因涉及偽變造標章，則是在公告後就會實施。

一名天燈業者說，地方和樂，觀光發展的起來，天燈生意才能繼續做下去，所以先前不管是商圈協會要收取「基金」，區公所希望捐款助人或做公益建設，他都會配合。

業者表示，他支持市府制定自治條例，規範天燈販售業者購買標章，繳納永續發展費，作為相關天燈災損補償。有人擔心不肖業者逃避規範，造成不公平競爭，這部分有賴政府從源頭管理，杜絕弊端。但是即使如此，相信也只是少數害群之馬，他不認為會有什麼大問題。