新北雙溪長源里銀髮共餐溫馨 猶如過年團圓好熱鬧
新北市雙溪區長源里今(1)日舉行溫馨的銀髮共餐活動，延續傳統，活動一開始先在當地信仰中心威惠廟舉行犒軍儀式，讓神明先享用祭品後，長輩們再開動，增添一份敬天感恩的氛圍，長輩們大家聚在一起共餐，好像過年團圓一樣十分熱鬧。
每個月的共餐全賴在地志工媽媽們的巧手，一道道充滿「媽媽味」的家常料理端上桌，不僅色香味俱全，也讓長輩們吃得津津有味、笑聲不斷。共餐現場猶如一場家庭大聚會，熱鬧溫馨，充滿人情味。
雙溪區長劉盈良也親自到場與長輩們話家常，關心他們的身心健康，並特別針對近日高溫，進行防熱中暑的宣導，提醒長輩注意補水與避暑。
長源里長陳資郎表示，歡迎社區所有居民不分年齡踴躍參加共餐活動，一起共享美食與歡樂時光。長源共餐不分你我，每一次聚會都像過年團圓一樣熱鬧，凝聚了社區情感，也讓長輩們感受到滿滿的關懷與溫暖。
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